Murat KÜÇÜK / SİVAS

Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nin cazibe merkezi kapsamına alınmasının Sivas için çok önemli olduğunu ifade eden Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Eken, bu kapsamın genişletilerek tüm şehrin bu kapsama dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Sivas’ın tamamının cazibe merkezi kapsamına alınmasını resmi makamlardan talep ettiklerini ifade eden Başkan Eken, “Sivas Demirağ OSB, Aralık 2021’de cazibe merkezleri kapsamına alındı. Cazibe merkezi kapsamına alınan diğer illerde o şehirdeki tüm OSB’ler kapsama dahil ediliyor. Sadece Sivas’ta OSB farklılığı var ve Demirağ OSB cazibe merkezi kapsamına alındı. Bundan da son derece memnunuz ancak bu durum OSB’lerimiz arasında haksız rekabet doğuruyor” şeklinde konuştu.

Bu durumun yarattığı haksız rekabetin ortadan kaldırılması için cazibe merkezi programının Sivas’ta da diğer illerdeki şekliyle uygulanması gerektiğine dikkat çeken Başkan Eken, “Sivas’ın tamamı cazibe merkezi kapsamına alınmalı, yetkili makamlardan bunu talep ediyoruz” dedi.

Uçak seferleri artırılsın

Şehirdeki uçak sıkıntısına dikkat çeken Eken, yetkili makamlardan sefer sayılarının artırılması talebinde bulundu. Hem mevcuttaki şirketlerin hem de şehre gelmek isteyen yeni yatırımcının ulaşım sıkıntısı yaşadığını belirten Eken, “Sivas giderek daha çok talep görüyor, yatırımcılarımız Sivas’a geliyor ancak ciddi bir sorunumuz da var. Şehrimizin İzmir ve Antalya’ya uçak seferleri yok. Ayrıca İstanbul’a yapılan uçuşlarda da sefer sayısı yetersiz kalıyor. Günler öncesinden uçaklar doluyor. İzmir’e direkt uçak seferleri yeniden başlatılmalıdır. Sefer sayısı yetersiz kalan İstanbul’a da uçak seferleri artırılmalı ve ek seferler düzenlenmelidir. Bu konuda TOBB, bakanlıklarımız ve havayolu firmalarımıza gerekli dosyalarımızı ilettik.” şeklinde konuştu.