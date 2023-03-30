Sivrihisar, yıllardır hayalini kurduğu OSB'ye kavuşuyor

Ayşe KAYTAN UÇAK

Nasreddin Hoca’nın ‘dünyanın merkezi’ dediği Eskişehir’in Sivrihisar ilçesi, sahip olduğu konumu, tarihi ve kültürel değerleri ile son yıllarda turizmde ciddi bir ivme yakalarken, oluşturduğu sanayi alanlarıyla da kısa sürede yatırımcıların radarına girdi.

Tarım ve hayvancılıkta bölgenin en önemli üretim noktalarından biri olan ilçe, yaklaşık 1.100 dönümlük alan üzerinde imar çalışmaları tamamlanan OSB’si ile sanayide de bir çekim merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar OSB’deki 38 adet sanayi parselinden, 18’inin ön tahsisinin gerçekleştirildiğini belirterek, alan bazında yüzde 80’lik bir tahsis sağlandığını ifade etti.

Yüzügüllü, 218 hektar alan üzerine Sivrihisar Belediyesi, Eskişehir Ticaret Odası ve Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı (YİKOBB) ortaklığında kurulan Sivrihisar OSB’nin, ilçenin sosyo-ekonomik olarak önünü açacak büyük bir kalkınma projesi olduğunu söyledi.

Alt ve üst yapı çalışmaları biten, yüzde 80’ni yatırımcılara tahsis edilen OSB’de, fabrikaların kurulmasıyla birlikte ilçe ekonomisinin canlanacağını ve köyden kente göçün önüne geçileceğini aktaran Yüzügüllü, “Sivrihisar OSB’mizin, 2002 yılında bakanlıkça kuruluş sicili alınmış, ancak uzun yıllar hiçbir şey yapılmamıştı.

Yaklaşık 20 yıldır kağıt üzerinde kalan bir OSB’miz vardı. 2014’te göreve geldiğimizde imar planı ve devamında proje çalışmalarına hız verdik. 2019 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca ihale edilerek kredi kapsamında saha çalışmalarına başlanmış, geçtiğimiz yıl alt ve üst yapı çalışmaları tamamlanarak yatırımcıya hazır hale getirilmiştir” dedi.

Cam ve kâğıt sektöründe Türkiye’nin en büyükleri arasında yer alan 3 firmaya arsa tahsis ettiklerini söyleyen Yüzügüllü, yakın zamanda fabrikaların temelleri atılarak, binlerce kişinin istihdamına büyük bir katkı sunacaklarını söyledi. Sivrihisar OSB’nin çevreci üretime göstereceği hassasiyetle Türkiye’ye örnek olacağını belirten Yüzügüllü, OSB alanının yüzde 35’inin yeşil alan olarak belirlendiğine de vurgu yaptı.

Hamid Yüzügüllü, Sivrihisar OSB’ye yatırım yapacak firmaların, yatırım desteği, vergi indirimi, sigorta prim işveren desteğinin yanı sıra ilçe bazlı teşviklerden yararlanabileceklerini belirterek, ayrıca finansmana erişim olanaklarıyla ilgili teşvik paketlerinin de uygulandığını ifade etti.

Parsel alanları 5000 m2 ile 100.000 m2 arasında değişen 218 hektar alanda 38 adet sanayi parseline sahip olan Sivrihisar OSB’nin, bulunduğu lokasyon açısından tarihin en büyük ticaret güzergahı olarak bilinen İpek Yolu’nun ve Ankara-Eskişehir-Bursa otoyolunun üzerinde olduğunu belirten Yüzügüllü, aynı zamanda askeri ve sivil havacılık havaalanlarına sahip ilçenin kara ve demiryolu taşımacılığının da kavşak noktasında yer aldığına dikkat çekti.