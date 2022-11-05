Siyasi parti temsilcileri, OSB yönetimiyle Kayapa’yı konuştu

BURSA (DÜNYA) - Kayapa Organize Sanayi Bölgesi (Kayapa OSB) Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy ve yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) Bursa il teşkilatlarının heyetlerini ağırladı. Kayapa OSB’nin yeni faaliyete geçen binasında gerçekleşen ziyaretlerde siyasi partilerin temsilcileri Kayapa bölgesine yönelik plan ve projeleri hakkında bilgi verdi. Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy ise heyetlere bölgenin sorunları, hayata geçirmeyi hedefledikleri projeleri ve Kayapa’nın Türkiye ekonomisine olan katkısına ilişkin sunum yaparak fikir alışverişinde bulundu.

"İstihdamı konuştuk"

Ziyaretlerin ardından açıklamada bulunan Kayapa OSB Başkanı Yalçın Toy; “Kayapa son yıllarda yıldızı parlayan ve ciddi katma değerli ürünler üreterek ihraç eden bir bölge. Bursa ve ülkemizin ekonomisine bir yandan katkı sağlarken öte yandan da istihdam alanı oluşturarak işsizliği azaltıyoruz. Siyasi partilerimizin temsilcileri de bölgemizi ziyaret ettiler kendileriyle Bursa ve Kayapa özelinde genel ekonomik konuları konuştuk. Bunun yanında sanayideki kalifiye eleman sorunu da üretimimizi etkiliyor. O da gündemlerimizde biriydi. Kayapa’nın geleceğine yönelik hem onların projelerini dinledik hem de hedeflerimizi ve hayata geçirmek istediğimiz projeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk” dedi.