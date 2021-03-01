SMC Metal, yeni ürünlerle büyüyor

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Günlük 300 ton dilme, boy kesme ve dilmeli boy kesme işlemi yapan firma, bünyesine eklediği yeni makinalarla kapasitesini artırmaya devam ediyor. SMC Metal, Kayseri OSB’de 25 bin metrekarelik alanda faaliyet gösteriyor. Değişen teknolojiyi sürekli yakından takip ettiklerini söyleyen SMC Metal Genel Müdürü Osman Öner Özmen, müşterilerin ihtiyacı kapsamında mevcut makinalara ek olarak, iki adet rulo dilme hattı, iki adet rulo boy kesme hattı, bir adet dilmeli boy kesme hattını bünyelerine eklediklerini söyledi.



Özmen, “Otomotiv yan sanayisi başta olmak üzere, beyaz eşya ve yan sanayisi, makine ve yedek parça, hafif çelik yapı sistemleri gibi birçok sektör için üretim yapıyoruz” dedi. Teknoloji odaklı yatırımlara devam edeceklerini paylaşan Özmen, tedarik ettikleri rulo sacları fabrikalarında kalite kontrol sürecinden geçirdikten sonra tüm test ve analizleri de kendi bünyelerinde yaptıklarını ifade etti. Ürün çeşitliliğini artıracaklarını dile getiren Özmen, “2021’de metal işleme için yeni yatırıma başlayacağız. Ülkemizin her bölgesine yassı sac tedariki yapıyoruz. Bunu kademeli olarak ihraç etmek için de çalışmalara başladık. Kaliteli ürün, nitelikli hizmet, zamanında teslimat ve uygun fiyat politikası firmamızın değişmez prensipleri arasında yer alıyor. İş akış süreçlerinde ürün tedarik ettiğimiz firmalara teknik destek ve doğru malzeme seçimi konularında her türlü hizmeti veriyoruz” diye konuştu.