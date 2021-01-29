SOCAR ve ODTÜ’den kimyasal geri dönüşüm girişimi

İZMİR - SOCAR Türkiye Ar-Ge ve İnovasyon A.Ş,ODTÜ, plastik atıkların yeniden ham maddeye dönüştürülerek kullanımına yönelik, yenilikçi teknolojilere imza atma hedefiyle iş birliğine gitti. ODTÜ Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) aracılığı ile yürütülen proje kapsamında SOCAR Ar-Ge ve ODTÜ’de görev yapan araştırmacılar, atık plastikleri temel bileşenlerine dönüştürerek tekrar ve sürdürülebilir bir şekilde plastik ham maddelerin üretiminde kullanılması yönünde çalışma yürütecek. Böylece bir yandan doğal kaynaklar korunurken diğer yandan döngüsel ekonomiye katkı sağlayacak temel teknolojinin geliştirilmesi yönünde önemli bir adım atılmış olacağı belirtildi.

SOCAR Türkiye Ar- Ge ve İnovasyon A.Ş. Genel Müdürü Bilal Guliyev, “Amacımız öncelikle yeni teknoloji geliştirmek. Endüstriyel boyutta uygulanmasına karar verildikten sonra atık yönetimi yapan şirketlerden ve bu atıkların alınabileceği diğer kaynaklardan hammadde sağlanmasını planlıyoruz. Bu proje ile SOCAR bünyesinde açığa çıkan atıkların kullanılması da mümkün olacak.” dedi.