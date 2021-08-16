Şoförlük mesleği yeniden düzenlenmeli

ANTALYA - Antalya’da faaliyette bulunan Turizm Şoförleri Derneği Başkanı Ali Rıza Yeniçıktı, son günlerde şehirler arası otobüsler ile tur otobüslerinin sık sık kazalara karışmasının bütün dikkatleri şoförlere yöneldiğini belirtti.

Uzun yol ve tur otobüs şoförlerinin çok ağır koşullarda çalıştırıldığını çok az bir dinlenme ve uyku ile araç kullandırtıldığını ifade eden Yeniçıktı, ‘’Turizm sektörü ile şehirlerarası otobüs işletmelerinde çalışan deneyimli şoförler düşük ücret ve ağır çalışma koşulları nedeniyle sektör değiştirdi. Hem turizm hem de şehirlerarası uzun yol sürücüleri zor koşullarda saatlerce uyumadan dinlendirilmeden çalıştırılıyor. Bu da yorgunluğa, dikkatsizliğe ve kazalara yol açıyor’’ dedi.

Turizm şoförlerine otellerde yer verilmiyor

Tura çıkan turizm şoförüne otellerde yer verilmediğini, bu sorunu da turu düzenleyen acente firmasının çözmesi gerektiğini kaydeden Yeniçıktı, şöyle devam etti.

‘’Tur firması otele müşteri sayısını bildirirken (bir kokartlı bir de transfermen (yabancı rehber) var diyorsa iki şoför için de rezervasyonunu yaptırmalı. Şoför otelde sorun yaşamasın, iyi dinlenebilsin. Pamukkale’de turizm şoförlerin bir bardak çay içebileceği, tıraş olabilecek yerleri bile yok. Aşırı sıcaklarda otobüs bagajlarında perişan oluyorlar. Şehirlerarası çalışan şoförler ise daha çok yoruluyor, uyku ve dinlenmek yok. Şoförler haftalık tatili yapmak zorunda ise otobüslere de zorunlu haftalık araç bakımı yapılmalı. Kazalar sadece şoför kaynaklı değil araç bakımlarının zamanında yapılmamasından da meydana gelir.’’

Turizm şoförlerinin de havaalanlarından çıkışlarında ‘Trafik Çıkışı’’ alınmasını öneren Ali Rıza Yeniçıktı, şunları kaydetti: ‘’24.00 - 06.00 saatleri arasında tur araçları yola çıkmasın, transfer araçlarında da yeterli denetim yapılmalı. Kazaların oluşmasında sadece şoförlerin suçu yok. Firma yetkililerinin de suçu var.’’

Özellikle şehirler arası tur otobüslerinde şoförlerin, araç temizliği ve ikram malzemeleriyle ilgilenirken dinlenmeye zaman bulamadığına dikkat çeken Yeniçıktı, şöyle devam etti: ‘’Şoförlük yapan hangi dalda ister turizm ister şehirler arası olsun, halk otobüsü, dolmuş, taksi ile yolcu taşımacılığı, yurt içi ve yurt dışı nakliye Tır, kamyon, ambulans, makam şoförü vs.) olursa olsun, hep ezilmekte hep hor görülmektedir. Bu nedenle şoför yetişmez oldu. Şoför olanlar ise tecrübesiz, bilgisiz. Taksi şoförüne otobüs kullandırsanız kazalar kaçınılmaz olur.’’

Şoförlük ‘Ağır Meslek ‘Grubuna alınmalı

Şoförlük mesleğinin ‘’Ağır Meslek’’ grubuna alınmasını ve bu mesleğin yeniden yasal düzenlenmesini ihtiyaç olduğunu anlatan Ali Rıza Yeniçıktı, sözlerini şöyle tamamladı.

‘’Devletimizden isteğimiz şoför mesleğinin ağır meslekler arasına alınması ve mesleki hastalıkların tespiti yapılarak sosyal hakların ve ücretlerin iyileştirilmesi bir an evvel yapılmalıdır. Şoför meslektaşlarımız uykusuz yorgun trafiğe çıkmasın. Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bakanlarımıza sesleniyorum, Şoför mesleği kanunla düzenlenerek güncellenmesi gerekmektedir.’’