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Söke'de toplu taşıma hatları kiraya verilecek

Aydın'ın Söke ilçesinde toplu taşıma sistemi dahilindeki güzergahta çalışacak 50 toplu taşıma hattı 10 yıllığına kiraya verilecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Söke ilçesinde Belediye Denetimli Toplu Taşıma Sistemi dahilinde belirlenen güzergâhlarda rotasyonlu olarak çalışacak 50 toplu taşıma hattını 10 yıl süreyle kiraya verecek.

İhale, 6 Temmuz 2022 Çarşamba günü saat 12.00'de gerçekleştirilecek.

Detaylı bilgi için tıklayınız.