Şölen Çikolata, eğitime iki okulla katkı sağlayacak

GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği’nde düzenlenen protokol imza törenine Vali Davut Gül’ün yanı sıra, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Ali Çoban, Zeynep Çoban, Züleyha Çoban ve Döndü Şahin katıldı. Vali Davut Gül, Gaziantep’in eğitim alanında bazı eksikliklerinin olduğunu ve Çoban ailesinin bu eksiklikleri giderme noktasında destek verdiğini belirterek, “Valiliğimizce başlatılan kampanyamız kapsamında 100 tane hayırsever arıyorduk. Şölen Grubu, bu noktada iki okulu yaptırmaya talip oldu. Kendilerine teşekkür ediyoruz” dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise Çoban ailesinin şehre iş, aş üreterek markalaşmayı öğrettiğini, bir taraftan da çocukların yaşamına dokunup, onların yetişmesini sağladıklarını ifade etti.



Şölen Çikolata Yönetim Kurulu Üyesi Ali Çoban da, anne ve babasının seneler önce Düztepe Mahallesi’ne yerleştiklerini ve kendi çocukluklarının burada geçtiğini dile getirdi. Okulların isminin ise Zeynep Çoban İlkokulu ve Asef Çoban Ortaokulu olacağı bildirildi.