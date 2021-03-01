Şölen, dijital kanallar ve e-ticarete yatırım yaptı

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Elif Çoban, hem dijital kanallara hem de e-ticarete yatırım yaptıklarını vurguladı. COVID-19’un yayılması ile birlikte süreci yakından takip ederek Şubat 2020 itibariyle ek tedbirleri hızla hayata geçirdiklerini aktaran Çoban, “Türkiye’nin markası olarak hem yurt içinde hem de yurtdışında hem çalışanlarımıza hem ekosistemimiz içindeki tüm tedarikçi ve paydaşlarımıza hem de tüketicilere güven verdik. Gıda güvenliğimiz, teknolojik altyapımız, dünyada ihracat ve e-ticaret kanalındaki başarılarımızla iş dünyasına örnek olabilecek işlere imza atıyoruz” dedi.

Pandemi sürecinde yeni tedbirler aldılar Virüsün Türkiye’de görülmesiyle birlikte Gaziantep ve İstanbul fabrikalarında ek tedbirleri hayata geçirdiklerini aktaran Çoban, 2020 yılında toplam üretken bakım (TPM) alanında Japan Institute of Plant Maintenance (JIPM) tarafından her yıl düzenlenen TPM Awards 2020’de ‘Mükemmelik Ödülü’nü aldıklarını açıkladı.

“Tüm sistemlerimiz online iletişim halinde”



İstanbul Silivri fabrikasında 2014 yılından bu yana hata oranını sıfıra düşürmeyi hedefl edikleri TPM ile verimi artırdıklarını ifade eden Çoban, şunları söyledi: “Gıda güvenliği, hijyen ve kalite bakımından üst seviyede üretim şartlarına sahibiz. Endüstri 4.0 doğrultusunda donatılmış tesislerimizde ileri teknoloji, akıllı depo, yapay zeka donanımı kullanmaya uygun hatlarımız ve yoğun robot kullanımı ile dünyanın sayılı tesisleri arasında gösteriliyoruz. 2020 yılı itibariyle ERP sistemini, en son versiyonu olan SAP Hana’ya geçirdik. Tüm sistemlerimiz birbirleri ile online iletişimde olduğu için talep planlamadan tahsilata kadar olan süreçleri entegre yönetiyoruz.” Öte yandan yakın dönemde Gaziantep ve İstanbul fabrikalarında hayata geçirdikleri uygulamalarla, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ni aldıklarını aktaran Çoban, "Aynı zamanda COVID-19 mücadelesi kapsamında hazırladığımız Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Belgelendirme Programı’nda yer alan 200’den fazla kriteri yerine getirerek denetimlerden başarıyla geçtik” bilgisini verdi.