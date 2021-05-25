“Sonuç ne olursa olsun İzmir kazanacak”

İZMİR - Yarın oynanacak ve Futbol Süper Ligi’ne çıkacak son takımı belirleyecek olan TFF 1. Ligi Play-Off finalinin galibi şimdiden belli oldu. İzmir iş dünyası temsilcileri, Altay ve Altınordu’nun oynayacağı finalde skor ne olursa olsun, İzmir’in kazanacağını söylediler. Yarınki finalin ardından İzmir’in Futbol Süper Ligi’ndeki temsilci sayısı ikiye yükselecek. Her iki takımın da İzmir’in değeri olduğunu belirten Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, “Yaptıkları mücadele, elde ettikleri başarılar da kentimizin başarıları. İş dünyası olarak, kentin tüm bileşenleriyle atılan birçok adımın, spor dünyasında da yansımalarını görmekten çok mutluyuz” diye konuştu.

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Mehmet Ali Kasalı, Süper Lig’e Göztepe’den sonra başka bir İzmir takımının daha yer almasında dolayı mutlu olduklarını belirtirken, Ege Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (ESİAD) Başkanı Mustafa Karabağlı, Süper Lig’de iki takımlı temsilin kent ekonomisi için önemli olduğunu ifade etti. İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği (İZSİAD) Başkanı Hasan Küçükkurt da kazananın İzmir olacağını, kaybeden kulübün seneye doğrudan Süper Lig’e çıkacağına inandığını anlattı.

Ege Giyim Sanayicileri Derneği (EGSD) Başkanı Hayati Ertuğrul, Süper Lig’de iki takımla mücadele etmenin İzmir için önemli bir adım olduğuna dikkat çekerken, Ege Otomotiv Derneği (EGOD) Başkanı Mehmet Torun, “Süper Lig, bir kentin ekonomisinde önemli bir etki yaratır. Göztepe’den sonra bunu iki takımla deneyimleyecek olan İzmir, seneye bir takımı daha Süper Lig’e gönderecektir” dedi. Kemalpaşa Sanayici ve İş İnsanları Derneği (KESİAD) Başkanı Seçil Beydemir Kaynak, kent ekonomisine önemli katkı sunan Süper Lig’de iki takımlı İzmir’in her anlamda daha da güçleneceğini ve ön plana çıkmayı sürdüreceğini söylerken, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Ege Şubesi Başkanı Melih Sebastien Durmuş, İzmir’in son dönemde bir çok alanda atılım yapan bir kent olarak sporda da bir atılım içine girmesinin son derece önemli olduğuna dikkat çekti.

Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Pınar Kılıç, Göztepe’den sonra Süper Lig’e bir İzmir takımının daha çıkmasını garantileyen Altay ve Altınordu’ya başarılar dilerken, İzmir İş Kadınları Derneği (İZİKAD) Başkanı Betül Sezgin, bu finalin adının İzmir olduğunu söyledi. İzmir Kadın Kuruluşları Birliği (İKKB) Başkanı Huriye Serter ise bir kentin ekonomisine önemli bir katkı sunan Süper Lig’in, Göztepe’den sonra bir İzmir takımını daha ağırlamaya hazırlandığını belirtti.