Sorgun Belediyesi mülkiyetindeki taşınmazların satış ve kiralamasını yapacak
Mülkiyeti Yozgat'ın Sorgun Belediyesi'ne ait olan taşınmazların açık teklif usulü ihale ile satışı ve kiralanması yapılacak.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, mülkiyeti Yozgat'ın Sorgun Belediyesi'ne ait olan 17 adet taşınmaz açık telif usulü ihale ile satılacak ve kiralanacak.
İhaleye katılacak olanlar ihale dosyalarını belediyenin Destek Himetleri Müdürlüğü İhale Birimden satın alabilecek ve ihaleye konu taşınmazları görebilecek.