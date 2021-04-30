“Sorunlara rağmen klima fiyatları artacak ama pazar büyüyecek”

Eray ŞEN



ADANA - Türkiye genelinde faaliyet gösteren Global İklimlendirme İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği (GİKİD) Başkanı Ergün Kurluk, bu yıl dünya ticaretinde yaşanan konteyner krizi, emtia fiyatlarındaki artış gibi sorunlara rağmen, Türkiye’de klima pazarının büyümesini beklediklerini söyledi. Dernek olarak ülke pazarının yüzde 80’ine hakim 12 üyeleri olduğunu belirten Kurluk, yaklaşan yaz ayları öncesi klima sektörünü değerlendirdi. Kurluk, geçen yıl pandeminin ilk döneminde, dünya klima üretiminin büyük bölümünü gerçekleştiren ve COVID-19 salgınının da başladığı Çin’deki sorunlar ve ülkelerin kapanması nedeniyle, önceleri endişeli olduklarını, ancak yaz aylarında aşırı sıcak havalar ile birlikte klima satışlarının ‘patladığını’ dile getirdi. “Şirketten şirkete değişmekle birlikte klima sektörü, geçen yıl ortalama yüzde 50 büyüdü” diyen Kurluk, bu büyümenin özellikle ‘ev tipi’ klimalardan kaynaklandığının, ‘ticari’ klimada ise işyerlerinin kapalı olması nedeniyle, sektörün satış hedefl erinin yüzde 40’larda kaldığını kaydetti.

“Fiyatlar üç faktörün etkisiyle yükselecek”

2021’e konteynır fiyatları ve tedarikinde yaşanan sorunlarla girildiğini dile getiren Ergün Kurluk, “Sektör olarak bu yıla talihsizliklerle başladık. Konteynır fiyatları kısa sürede beş kat arttı. Sonra yüzde 20’lik bir düşüş oldu. Ayrıca bu yıl dövizin sıkıntı yaratması da sektörü etkiledi. Piyasaların bütün bunları fiyat anlamında kabullenmesi bir süreç gerektiriyor. Şimdi geçen yıldan kalan ürünler, geçen yılın fiyatlarıyla satılıyor ama bu anlattığım faktörler yeni ürünlere fiyat olarak yansıyacak. Navluna bağlı yüzde 10, dövize kurundan kaynaklanın artış ve üçüncü faktör olarak dünyada emtia fiyatlarındaki yükselmeye bağlı artışı eklerseniz, klima fiyatları minumum yüzde 25 artacak” değerlendirmesini yaptı.