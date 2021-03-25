Soyer, Avrupa  Yerel Yönetimler Meclis Başkan Yardımcısı oldu

İZMİR -

Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi’nin, küresel salgın nedeniyle çevrim içi düzenlenen 40. oturumunda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Bölgesel Yönetimler Meclisi Başkan Yardımcısı seçildi.

Soyer böylelikle Kongre’nin, yerel yönetimlerin stratejileri ve uygulamaları ile ilgili önerilerini hazırlayan en yetkin organı yönetim kuruluna da girmeye hak kazanarak, Türkiye’den yönetim kurulunda yer alan tek üye oldu. Kongre, Bölgesel Yönetimler Meclisi, Yerel Yönetimler Meclisi ve bu meclislerin çatısını oluşturup icra kararlarının alındığı yönetim kurulundan oluşuyor. Kongre’nin demokratik, kapsayıcı yaklaşımla şehirlerin dayanıklılığına ve refahına daha etkili bir katkı yapılabileceğini dile getiren Tunç Soyer, “İlk olarak daha etkili işbirliği için kurumsal yeniliğe ihtiyacımız var. İkinci olarak politika oluşturma ve uygulamada vatandaşın katkısını teşvik etmeliyiz. Üçüncü olarak şehirlerimiz arasındaki dayanışmayı artırmalıyız. Avrupa’yı ve şehirlerimizi gelecekteki krizlere karşı dirençli hale ancak birlikte getirebiliriz. Yerel politikalarımızı karşılıklı bağımlılığımız üzerine inşa etmeliyiz ve şehrimizi dayanışma içinde daha demokratik, birlik içinde daha kapsayıcı ve sürdürülebilir yeşil politikalarla daha adil hale getirmeliyiz” diye konuştu.