Sözleşmeli Besicilik İstişare Toplantısı Kayseri'de yapıldı

Türkiye Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan, sözleşmeli besiciliğe ilişkin, "Enflasyon ne kadar olursa olsun, girdi ne kadar artarsa artsın, maliyet ne kadar yükselirse yükselsin bu projeyle karlılığı taahhüt ediyoruz" dedi.

Kayseri Ticaret Odası (KTO) ev sahipliğinde odanın konferans salonunda Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği'nce düzenlenen "Sözleşmeli Besicilik İstişare Toplantısı"nda konuşan Kayhan, Türkiye'nin kırmızı ette kendi kendine yeterli bir üretim stratejisi geliştirmek zorunda olduğunu söyledi. Bunun için hayvan potansiyelini en verimli şekilde ıslah ederek üretmek zorunda olduklarını dile getiren Kayhan, şunları kaydetti:

"Bunun yollarından biri tedarik zincirini ıslah etmektir. Kendi aramızda bir model oluşturacağız. Üreticimizin kazanmasını sağlayacağız. Maliyete göre bir fiyat politikası izleyeceğiz. Maliyet komisyonu oluşturduk, bunun için üniversiteden hocalar, Hayvancılık Genel Müdürlüğünden, üreticilerden, yem sanayicilerinden temsilciler var. Bunlar her ay ortalama bir maliyet çıkaracaklar, bu maliyet projenin web sitesinde yayınlanacak. Sizlerin de itirazına açık olacak. Ortalama bir maliyet hesaplayacağız, refah payını da ekleyip bir fiyat teklif edeceğiz, piyasa fiyatını da dikkate alarak. Herhangi bir müeyyide uygulamıyoruz. Piyasaya vermek isteyen piyasaya verebilir. Ayrıca verime de prim vereceğiz. 200 kilogramın altındaki karkasa prim vermeyeceğiz. Enflasyon ne kadar olursa olsun, girdi ne kadar artarsa artsın, maliyet ne kadar yükselirse yükselsin bu projeyle karlılığı taahhüt ediyoruz."

Kayhan, proje kapsamında yılda en az bir kere teknik elemanların ve akademisyenlerin çiftlikleri ziyaret edeceklerini, hayvanların yemlenmesinden sağlıklarına kadar eğitimler vereceklerini aktardı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy da projede alım fiyatlarının maliyetlere göre sürekli güncellenmesinin üreticinin 5 yıllık planlı üretim yapmasına olanak sağladığını ifade etti.

Kayseri Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Ercan Aras ise projenin üretici lehine olduğunu bildirdi.

Bakanlığın projelerinden ümitli olduklarını anlatan Aras, sözleşmeli besicilik uygulamasının bir an önce hayata geçirilmesini istediklerini söyledi.

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış da projenin sürdürülebilir ve planlı üretimi hedeflediğini, Canlı Hayvan Pazar Yeri Borsası'nı da ocak ayında hayata geçirmeyi planladıklarını belirtti.

Toplantıya, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin de katıldı.