Sporcular, Eker I Run 2021’de fark yaratmak için koştu

BURSA (DÜNYA) - 6 ülkeden 11 yabancı sporcunun yer aldığı organizasyona 31 farklı şehirden de sporcular geldi. 18 STK için yarış sonuna kadar toplanan bağış miktarı ise yaklaşık 250 bin lira oldu. 42K Maratonu’nun kadınlar birincisi Yeliz Çelik olurken erkeklerde ise ipi birinci sırada göğüsleyen sporcu Cemalettin Suntur oldu. Uludağ Oteller Bölgesi’nde 1.800 metre rakımda verilen startın ardından parkuru kat etmeye başlayan sporcular, Nilüfer ilçesindeki Eker Meydan’da verilen finişe kadar parkur boyunca farklı hava şartlarında koştular. 2019’da ilk kez düzenlenen ve Türkiye’nin ilk paten yarışı olan Eker I Run Paten Yarışı’na ise her yaştan patenci katıldı. Eker I Run organizasyonunun en anlamlı etkinliklerinden olan Yardımseverlik Koşusu’nda ise Adım Adım ile birlikte Sivil Toplum Kuruluşları’nın sosyal değer yaratan projeleri için bağış toplandı ve bu projeler için kaynak yaratıldı.

18 STK için yarış sonuna kadar toplanan bağış miktarı ise yaklaşık 250 bin lira oldu. Organizasyon kapsamında https://ipk.adimadim.org/ adresi üzerinden 18 Ekim’e kadar bağış toplanmaya devam edilecek.