“STA yapılırsa Irak’la ticaretimiz yüzde 20 artar"

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Türkiye Irak Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TISİAD), Irak ile Türkiye arasındaki karşılıklı ticaret hacminin artırılması ve işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla girişimlerini sürdürüyor. Pazar analizi çalışmalarıyla iki ülke arasındaki nitelikli ticaretin geliştirilmesine katkı sağladıklarını belirten TISİAD Başkanı Reber Haşimoğlu, TÜİK verilerine göre, Irak’a yapılan yıllık ihracatın 2020’de 9 milyar 135 milyon dolara ulaştığını söyledi.

Türkiye’den Irak’a en çok ihraç edilen ürünlerin ayçiçek yağı, buğday unu, makarna, demir çelik çubuk, et ürünleri, yumurta, inşaat malzemeleri, hazır giyim, mobilya, yaş sebze-meyve ürünleri olduğunu kaydeden Reber Haşimoğlu, ihracatın daha da artırılabilmesi için iki ülke arasında bir an önce Serbest Ticaret Anlaşması (STA) imzalanması gerektiğini kaydetti. STA ile karşılıklı ticaretin yıllık bazda yüzde 20 artacağını belirten Haşimoğlu, ayrıca iki ülke vatandaşlarının vize sorunlarının çözülmesinin ticarete olumlu yansıyacağını belirtti.

Başkan Haşimoğlu, şunları söyledi: “Kuzey Irak’ta yaşanan referandum sürecinden önce kapıda vize uygulaması ile çok kolay vize alınarak ziyaretler yapılıyordu. Ancak son iki yıldır vize işlemleri çok maliyetli ve uzun zaman alıyor. Bu da iki ülke arasındaki iş hacmine olumsuz olarak yansıyor. Türkiye’nin ticaret yaptığı tüm ülkelerle vize işini en kolay ve kısa sürede çözecek sisteme geçmesi gerekiyor. STA’lar bu alanda önemli bir çözüm. Ortak kurulacak veri havuzu ile özellikle ticaret vizelerinin en geç beş iş gününde ve daha ekonomik olarak çıkması gerekiyor.”

Yatırım fırsatlarının doğru okunması için rehber olacak

Irak’ın Türk firmalar için gıda dışında sağlık, eğitim ve turizm sektörlerinde ciddi yatırım fırsatlarına sahip olduğunu kaydeden Reber Haşimoğlu, ülkede yatırım yapmak isteyen iş insanlarına yol gösterecek rehberlik mekanizmaları oluşturduklarını söyledi. Firmaların ayrıca Irak’ta etkin markalaşma çalışmaları yürütebilmesi için projeler geliştirdiklerini ifade eden Haşimoğlu, “Üyelerimize özel olarak şirket kurulumu ve yönetimi, karşılıklı vergilendirme, yatırım avantajları, finansal yönetim konularında rehber olmayı amaçlıyoruz. Bu sayede firmalara yol gösterici olmakla birlikte bölgedeki yatırım olanaklarının sürdürülebilir bir şekilde değerlendirilmesini hedefliyoruz” diye konuştu.