“Standartların ekonomik büyümeye katkısının kalıcı olmasını amaçlıyoruz”

KOCAELİ - Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından yürütülen Standardizasyon Sisteminin Geliştirilmesi ve Farkındalığın Artırılmasına Yönelik Teknik Destek Projesi kapsamında Kocaeli’de seminer düzenlendi. Standardizasyon Semineri’ne Türk Standartları Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin’in yanı sıra, Protokol üyeleri, Sanayi ve Ticaret Odaları Başkanları OSB Başkanları, sanayiciler ve davetliler katıldı.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, standart hazırlama çalışmalarının önemine işaret ederek, standartların hazırlandığı süreçlere dahil olmanın, sanayicilere rekabette öne çıkmalarını ve kalıcı olmalarını sağlayacağı düşüncesinde olduklarını vurguladı. Yenilikçi, yeşil ve yüksek katma değerli üretim anlayışını hakim kılmayı hedefleyen iş insanlarına, bu hedefin en önemli parçalarından birinin standartlar olduğunu söyleyen Şahin, Türkiye’yi dünyanın sayılı ekonomisi yapan sanayici ve iş insanlarının standartlar konusunda göstereceği hassasiyetle daha büyük kazanımlar sağlayarak, piyasayı dengelediğini belirti.

Teknoloji dünyasındaki gelişmelerin ülkeler arasındaki sınırları pratik olarak ortadan kaldırdığını dile getiren Şahin, “Küreselleşme sonucu dünya, herkes için büyük ama zorlu bir pazar haline gelmiştir. Sanayicilerimiz, bu modern dünyayla entegre olmak isterken ticarette evrensel kurallara göre hareket edip, küresel düzeyde ekonomik etkinliği hedeflemektedir. Gelişmiş ülkelerin ortak özelliği teknolojiyi üretme ve pazarlayabilme kapasitesidir” dedi. Şahin, "Üretimde, ticarette güçlü bir şekilde ayakta kalmak ve iş hacimlerini büyütmek için tüm sanayicilerimizin standart hazırlama çalışmalarını yakından takip etmeleri olmazsa olmazlarımızdır. Standartların hazırlandığı süreçlere dahil olmanın, sanayicimize rekabette öne çıkmalarını ve kalıcı olmalarını sağlayacağı düşüncesindeyiz” diye konuştu.

“Türkiye'nin standartların belirlenmesinde önemli rol oynaması gerekiyor"

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın yaptığı konuşmada, dünyada standartların değiştiğini belirterek, Türkiye'nin standartların belirlenmesinde önemli rol oynaması gerektiğini ifade etti.

Standardizasyon çalışmalarıyla üreticilere ürünlerinin ulusal ve uluslararası standartlara uyumu için rehberlik eden TSE ile iş birliği halinde olmaktan mutluluk duyduklarını ve AB fonlarından ülkemizin daha fazla yararlanması gerektiğini vurgulayan Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, “TSE ile olan işbirliklerimizle, firmaların standartların hazırlanma süreçlerine daha fazla katkı sağlıyor ve sanayicilerin standardizasyon komitelerine aktif katılımlarının da hem olası standart değişikliklerine hazırlıklı olmalarını hem de gerektiği yerde standartlara müdahale edebilmelerine olanak tanıyoruz “ ifadesini kullandı.

Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Yönetim Kurulu Başkanı Necmi Bulut, standartlara uygun üretim yapılmadığında rekabet edebilme şansının olmadığına dikkat çekerek, standardizasyon konusunda iş birliğinin önemine değindi. Gebze Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler ise, TSE'nin standardizasyon, belgelendirme ve laboratuvar hizmetleri ile yaptığı çalışmalarla bugün dünyanın saygın standart kuruluşları arasında yer aldığını ve seminere katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Çiler, “Ülkemizde standardizasyon, belgelendirme ve laboratuvar hizmetleri veren Türk Standardları Enstitüsü, yapmış olduğu çalışmalar ile bugün dünyanın saygın standart kuruluşları arasında yer alıyor. Kurumların ortak sinerji ile birçok alanda iş birliği halinde faaliyet göstermeleri son derece önemlidir. TSE’nin üniversiteler ve birçok kurumlarla eşgüdümlü yaptığı faaliyetler, Ar-Ge ve sürekli iyileştirme adına yürüttüğü projeler ve çalışmalar ciddi bir gelişim kaynağı olarak, özel sektörümüz ve dolayısıyla ülkemiz için son derece önemli bir unsurdur. Türkiye sanayisinin kalbinde yerleşik olan Gebze Teknik Üniversitemiz ile Türk Standartları Enstitüsü arasında da imzalanan İş Birliği Protokolü de bu anlamda memnuniyet vericidir” dedi. Bilgilendirme ve farkındalık semineri, ürün ve hizmetlerin kalite gereklerini oluşturmak için standartların belirlenmesi sürecinde tüketici, üretici ve üniversitelerin katkısının önemini vurgulamak ve katılımcı yöntemlerle yeni stratejiler oluşturmak amacıyla düzenleniyor.