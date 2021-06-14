Star İş Elbiseleri, portföyüne aside dayanıklı giysileri de ekledi  

Mehmet Nabi BATUK

Mersin’de 2008 yılından beridir İş Sağlığı ve Güvenliği sektöründe faaliyet gösteren Star İş Elbiseleri, yaptığı satış mağazası yatırımı ile iç pazardaki yükselişini sürdürürken ürün pörtföyünü geliştirmeye devam ediyor. Sebateks markasıyla ağırlıklı olarak gıda ve otomotiv sektörüne yönelik iş kıyafeti üretimi yapan firma, son olarak üretim altyapısında ve tedarik ağında yaptığı yatırımlarla kimya, akaryakıt ve geri dönüşüm sektöründe kullanılan asitli maddelere karşı koruyucu özelliği olan iş elbiselerini de ürün portföyüne ekledi. Star İş Elbiseleri Genel Müdürü Sezen Teker, “Asit ve diğer kimyevi türlere karşı yüksek koruyucu özelliği olan giysi üretimi için gerekli makine ve diğer ekipman yatırımlarını tamamladıklarını bildirdi. Ayrıca yüksek kalite standartlarına sahip ve asitlere karşı koruma sağladığı belgelenmiş kumaşları da kumaş tedarik ağlarına eklediklerini bildiren Teker, “Her zaman daha iyiyi hedefleyerek, sektörlerde çalışma kalitesini artıran, işletmelerin sağlıklı ve güvenli çalışma ortamı yaratmasına katkıda bulunan örnek bir kuruluş olmak için gayret gösteriyoruz. Kimya, akaryakıt ve geri dönüşüm sektörlerde iş güvenliği ve sağlığı standartlarını artıracak giysi üretimi için tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Aside karşı koruyucu giysilerimizi personelin çalışma ortamına göre geliştiriyor, iş yerindeki çalışma kalitesini artırıyoruz” dedi.

Uzun vadeli iş anlaşmalarıyla yurt içinde güçleniyor

Yurt içi pazardaki rekabet güçlerini artıracak yeni ürün yatırımlarına devam edeceklerini belirten Sezen Teker, en az 5 yıl olmak üzere uzun dönemli yeni iş anlaşmaları ile de Türkiye geneline güçlü bir dağıtım ağı kurmayı hedeflediklerini belirtti. Sıcak havaların başlamasıyla üretim hattında kaban, ceket taleplerinin azalması nedeniyle aylık pantolon kapasitelerinin 5 bin, tişört kapasitelerinin 5 bine çıkarttıklarını belirten Teker, Yeni sezonda özellikle bahçıvan tuluma yönelik aldığımız taleplerde bir artış yaşandığını bildirdi. Teker, “Son olarak hayata geçirdiğimiz mağaza yatırımımız ve yeni iş bağlantılarımız ile pazarlama gücümüzü artırarak yurt içi pazarda büyüyoruz. Taleplere daha hızlı yanıt vermek için mevcut atölyemizin kapasitesini artırmakla kalmadık aynı zamanda iş elbiseleri ürünlerimizde başka firmalarla sözleşmeli üretime başladık. 2020 yılı sonunda kurduğumuz yeni iş bağlantılarımız sayesinde 2021 yılındaki en büyük hedefimiz yurt içindeki pazar payını en üste taşımaktır” diye konuştu.

Yeni pazarlar için farklı stratejiler geliştiriyor

Pandemi sürecinin etkilerinin azalması ve küresel piyasalardaki gevşemenin etkisiyle ara verdikleri ihracat çalışmalarına yeniden yoğunlaşacaklarını ifade eden Teker, şöyle konuştu: “Pandeminin sonlanmasıyla birlikte pazarlamadaki enerjimizi yurt dışı pazarlarımıza aktaracağız. Bunun için pandemi sürecinde önemli projeler hazırlayarak farklı pazarlama stratejileri geliştirdik. İş elbiselerinin yanı sıra ayakkabı, lanyart, baret, koruyucu gözlük, eldiven ve yüksekte çalışma emniyet ekipmanların da yüksek satış hacmine sahibiz. Başta Irak ve KKTC olmak üzere Avrupa ve Ortadoğu’dan 10’ü aşkın ülkede üretimimizin yüzde 20’sini değerlendiriyoruz. Mevcut pazarlarımızın dışında farklı ülkelere açılmak için de yeni ve uzun dönemli iş bağlantıları kurmak için gayret gösteriyoruz.”