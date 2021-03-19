Stokta bekletilen 'jüt' üretimi tehdit ediyor

Talip ÖZTÜRK

GAZİANTEP - Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, konteyner sorunun büyüyerek devam ettiğini ve ihracatçıların ürün göndermekte çok büyük zorluklar yaşadığını söyledi. Pandemi nedeniyle daralan pazarda tüm güçlüklere rağmen üretip, ihracatı artırarak sürdürdüklerini ifade eden Ünverdi, “Fakat küresel ölçekte armatörlerin uygulamalarından dolayı konteynerlerimizi göndermekte çok büyük sorun yaşıyoruz. Gaziantep 190 ülkeye ihracat yapan bir şehir ve konteyner krizinden en fazla etkilenen şehirler arasındayız. Konteyner bulamadığımız için ürünlerimizi zamanında gönderemediğimiz gibi uluslararası konteyner firmalarının çeşitli sebeplerle fiyat artışlarıyla karşı karşıya kalıyoruz. Sorunun çözümü için sanayicilerimizin, ihracatçılarımızın beklentilerini ilgili kurumalara ilettik” diye konuştu.

“Fiyat, 6 ayda yüzde 100’den fazla arttı”



Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım da pandeminin dünya genelinde üretimde yaşattığı daralma ve uluslararası konteyner sorununun plastik sektörünü de derinden etkilediğini belirtti. Petrokimya bazlı hammadde kullanan sektörlerin büyük bir kriz yaşadığını gördüklerini anlatan Yıldırım, PVC, polietilen, polipropilen, 2 ethyl, pta, adipic acid, cpbs, abs, mdi, tdi gibi ürünlerden oluşan sepetin ortalama fiyatının son 6 ayda döviz bazında ortalama yüzde 100’den fazla arttığını dile getirdi. Yıldırım sorunun çözümü için şu önerilerde bulundu: “Öncelikle kısa vadede ithal petrokimya ürünlerindeki vergiler geçici olarak kaldırılmalı. Petkim ise yurt dışına sattığı ürünlerde mücbir sebep ilan ederek üretimini iç piyasaya yönlendirmeli. Bu tedbirler sayesinde fiyatları düşürerek sektör dışından ürünü depoda saklayan karaborsacıların önüne geçilmeli. KDV oranları yüzde 8'e düşürülmeli.”

“Jüt hammaddesinde sorun stokçuluk”



Gaziantep Halıcılar Odası Başkanı Mehmet Törer hammadde sorunun 2020 yılının sonlarına doğru baş göstermeye başladığını bildirdi. Özellikle halıda kullanılan jüt hammaddesinde sorun yaşadıklarını aktaran Törer, “Sıkıntının sebebi hava şartları olarak gösteriliyor. Ancak hava şartlarının yansıyacağı bir mevsimde değiliz. Sorunun temelinin stokçuluktan kaynaklanıyor. 2020’nin 6’ncı ayından günümüze jüt fiyatlarına yüzde 100’e kadar bir zam geldi. Tonu bin 100 dolar civarındayken şu anda tonu 2 bin 400 dolar. Lojistik ve diğer masraflarla şu an 2 bin 600 dolara satılıyor. Şu anda hammadde olmadığını için belirli bir fiyat da yok. Karaborsacının elinde de 2 bin 500 dolardan hammadde satıyorlar” dedi. Kasım 2020’de aldıkları hammaddenin bir kısmının geldiğini, bir kısmının da halen yolda olduğunu ifade eden Törer, “Şu anda ihracatta bir sorun olacağını zannetmiyorum. Ancak 3. aydan sonra düşüş bekliyorum” diye konuştu.

“Konteyner krizi jüt tedarikini engelliyor”



Yurtdışından aldığı jütü iç piyasaya sunan Forza Jüt’ün Genel Müdürü Halil Özcamus, jüt hammaddesinde küresel bir sorun yaşandığını söyledi. Halı üreticileri gibi bu durumdan mustarip olduklarını aktaran Özcamus, “Şu anda çok rahat ulaşamıyoruz. Elimizde çarkı dönecek kadar jüt var” dedi. Jütün, diğer hammaddelere göre petrokimya değil doğal elyaftan üretildiğini söyleyen Özcamus, bunun da dünyada Bangladeş ve Hindistan’da yetiştiği bilgisini paylaştı. Konteyner krizinin jütü etkilediğini anlatan Özcamus, “İhracatla giden konteynerler gelmeyince sıkıntı yaşadık. Elyaf hasadı haziran- temmuz aylarında yapılacak. Yeni hasat dönemine kadar da sorun devam edebilir. Yeni hasat da ağustos-eylül aylarında bize ulaşır” diye konuştu.