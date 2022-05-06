Stratejik ortaklıkla 25’inci yıla ulaştı 

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Yeni dönem hedefleri ile ilgili olarak bilgiler veren FGİ Kapı ve Yükleme Teknolojileri Yönetim Kurulu Başkanı Günay Güneş, sürdürülebilirlik bilinci ile tasarlanan çevre ve enerji dostu ürünlerini 1997 yılından buyana Alman kalitesi ile müşterilerine sunduklarını belirtti. “Güvenilir marka olma hedefinden ödün vermeyen güçlü strateji ile yolumuza devam ediyoruz” diyen Güneş, teknoloji ağırlıklı yeni yatırımlarla üretim altyapısını daha da güçlendireceklerini söyledi.



Doğa dostu üretim ve hizmet

Günay Güneş, Alman teknolojisi ile FGİ uzmanlığını birleştirerek bugüne kadar yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda projeye imza attıklarını da ifade ederek, “Üstün Alman teknolojisini FGİ uzmanlığı ve tecrübesi ile harmanlayıp geleceğe en büyük yatırımın doğa dostu üretim ve hizmet olduğunun bilinci ile faaliyetlerimize devam ediyoruz. Tedarik ve montajı yapılan tüm ürünlerimiz sürekli olarak mekanik ve elektronik testlerden geçmekte; kurşun, kadmiyum, cıva gibi insan ve çevre sağlığına zarar verici maddeler içermemektedir.” şeklinde konuştu.

“Avrupa’nın alanında uzman ismi Novoferm’in Türkiye’deki tek temsilcisi olmaktan büyük gurur ve memnuniyet duyuyoruz.” diyen Güneş, şöyle devam etti: “Sektörde dünyanın en büyük şirketi olan Sanwa Shutter Corporation’un bir kuruluşu olarak varlığını devam ettiren Novoferm, 2003 yılından beri Türkiye pazarında FGİ ile başarılı bir iş birliği yürütmektedir. 25 yıldır devam eden iş birliğimiz bizim açımızdan çok önemli. Karşılıklı gelişim imkanı sağlayan bu birlikteliğin, uzun yıllar daha da güçlenerek devam edeceğine ilişkin inancımız tam. Çağımızın gerekleri doğrultusunda öncü olmak istiyoruz. Bu hedef doğrultusunda büyümemizi dijital ağıtlılık ileri teknoloji üretim altyapısı ile sürdürmeye devam edeceğiz. Mevcut yönetim ve üretim altyapımızın dijital boyutunu daha derinleştirmeye yönelik adımlar atarak çıtayı yükselteceğiz.”