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Stratonikeia Antik Kenti'ndeki restorasyon için ihale düzenlenecek

Yatağan Belediyesi, Stratonikeia Antik Kenti'ndeki restorasyon çalışmalara kapsamında yapım ihalesi düzenleyecek.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Yatağan Belediyesi, Stratonikeia Antik Kenti'ndeki restorasyon çalışmalara kapsamında yapım ihalesi düzenleyecek.

Muğla'nın Yatağan İlçesi'nin 6-7 kilometre batısındaki Yatağan-Milas karayolu üzerindeki Eskihisar mahallesi sınırları içerisinde yer alan Stratonikeia Antik Kenti'nin Bouleuterion bölümünde yaptırılacak restorasyon uygulaması için Yatağan Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda 26 Nisan 2022 tarihinde ihale düzenlenecek.

İhaleyi alan yüklenici, taahhüdün tümünü, iş yeri teslim tarihinden itibaren 120 gün içinde tamamlayarak geçici kabule hazır hale getirmek zorundadır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.