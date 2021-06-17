STS Uyku Çözümleri, Ar-Ge gücüyle büyümeyi hedefliyor

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Yaklaşık bir buçuk yıl önce Mimarsinan OSB’de STS Uyku Çözümleri’ni hayata geçiren Aynur Erman Şahin, hem yabancı ortağı sayesinde hem de üretimin yüzde 90’dan fazlasını ihraç ederek ülkeye önemli döviz kazanımı sağlıyor. Ar-Ge’yi güçlü tutarak hem ürün çeşidini hem de kapasiteyi artırmayı hedefl ediklerini paylaşan Şahin, ilerleyen süreçte Serbest Bölge’de de yer almak istediklerini söyledi.



Hareketli yatak üretiyor



Yaklaşık 20 yıllık sektör tecrübesi olan Aynur Erman Şahin, aile şirketinden ayrılıp, Hollanda vatandaşı olan ortağı ile birlikte STS Uyku Çözümleri’ni kurdu. Hasta yataklarına benzer, evde kullanıma uygun “hareketli yataklar” üretip, üretimin büyük kısmını da ihraç eden Şahin, yeni şirketi olan STS Uyku Çözümleri, yatak sektörü ve aile şirketlerinde yaşanan sıkıntılarla ilgili DÜNYA’ya konuştu. Aile şirketlerinde kuşaklar arası devir teslimlerde ciddi sancılar yaşandığını kaydeden Şahin, “Aile şirketlerinde doğru anayasaların yapılamaması yol ayrılıklarına sebep oluyor. Türkiye’de şirketlerin büyük çoğunun aile şirketi olduğunu düşünürsek bu konuda çalışılması gerektiğini daha iyi görebiliriz” dedi.

‘İhracatımızı artıracağız’



Şu anda 110 kişilik bir ekiple çalıştıklarını ve Almanya ile Hollanda ağırlıklı olmak üzere İsrail ve Amerika pazarı dâhil geniş bir coğrafyaya ürünlerini pazarladıklarını anlatan Aynur Erman Şahin, “Hasta yatağı benzeri hareketli yatakların evlere uyarlanmış halini üretiyoruz. Bu hareketli yatakları yarı mamul halden tam donanımlı haline kadar kendi bünyemizde yapabiliyoruz. Aylık 5 bin hareketli yatak üretiyor ve yüzde 90’dan fazlasını ihraç ediyoruz. Yüzde 8 gibi bir kısmını da iç piyasada Yataş’a veriyoruz” dedi.