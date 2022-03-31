STSO, yeni dönem yol haritasını belirledi

Müberra TAŞÇI / SAMSUN

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) üyelerinin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek ticari, sınai ve soysal bakımdan ülkenin kalkınmasını sağlamak için 2022-2025 yıllarını kapsayan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Plan Tanıtım Toplantısı yaptı.

Toplantıya Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, ilçe belediyeleri ve iş insanları katıldı.

2022-2025 yıllarında toplam 90 milyon TL bütçeyi öngördüklerini dile getiren Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, “Yeni dönem haritamızı belirledik. Bizim kurum olarak var olma amacımız üyelerimizin ve bölgemizin ihtiyaçları doğrultusunda politikalar üreterek ticari, sınai ve soysal bakımdan ülke kalkınması sağlamak. Çalışma ekimizi oluşturduk. Durum analizini ve bir önceki stratejik planımızın etki analizini yaptık. İklim değişikliğinin negatif etkileri hususunda farkındalık sağlamak, döngüsel ekonomi konusunda çalışmalar gerçekleştirmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer alıyor. Stratejik planımızı hazırlarken 2022-2025 dönemi sonunda odamızı nerede görmek istediğimizin cevabını aradık. Biz Samsun TSO’nun yaklaşık 15 bin üyesiyle şehrimize, bölgemize ve ülkemize değer sağlayan güçlü bir aktör olarak görüyoruz. 4 yılda toplam 90 milyon TL bütçeyi öngörüyoruz. Şehrimizde toplam 8 milyar dolar ihracat yapılmasını hedefliyoruz.” dedi.

Türkiye’nin 2. Model Fabrikası Samsun’da olacak

Yapacakları projelerle ilgili konuşan Vali Dağlı, Samsun’da güzel gelişmelerin olduğuna dikkat çekti. Yeni OSB ile ilgili sürecin son aşamaya geldiğini söyleyen Dağlı, “Gıda OSB ve yeni OSB’ye giriş noktalarında karayollarındaki kavşak projemiz şu anda hazırlandı. Havza, Kavak, Vezirköprü ilçelerimizdeki OSB’ler 5.teşviklerden yararlanabilecekler. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Demir ile birlikte Ankara Sanayi Odası’nın bünyesindeki OSB’ye gittik. Orada Türkiye’nin ilk Model Fabrikasını gezdik. Verimliliği arttırmak üzerine kurulan bu fabrikanın ikincisini yapmak üzere çalışmalara başlamış bulunmaktayız. Model Fabrikamızı 30 Ağustos ve 4 Eylül tarihleri arasında Samsun’da yapılacak TEKNOFEST’e yetiştirmeye çalışıyoruz.” şeklinde konuştu.