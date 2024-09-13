Su sorunu Bodrum'da yaşamı zorlaştırmaya devam ediyor

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşanan su kesintileri ve isale hattındaki patlamalar ilçedeki yaşamı olumsuz etkiliyor. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Su Kaynakları Ana Bilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özçelik, gazetecilere, Bodrum'da su temininden kaynaklı zorluklar arttıkça su faturalarına yansıyan su ücretlerinde de ciddi artışlar yaşandığını söyledi.

Vatandaşların şikayetlerinin her geçen gün arttığına dikkati çeken Özçelik, "İçme suyu faturaları üzerinde toplanan tek ücret içme suyu ücretleri olmadığından yüklü bir faturayla karşı karşıya kalıyoruz. Su faturalarının yüksek olmasındaki en önemli etken, şehre sağlanan su kaynaklarının kısıtlı olması. Mumcular Barajı geçtiğimiz ay içerisinde kurumuştu. Geyik Barajı'nda da su seviyesi her geçen gün daha da azalıyor" ifadelerini kullandı. Özçelik, su patlaklarının bir türlü önüne geçilemediğini belirterek ilçeye suyun Milas Akgedik Barajı'ndan temin edildiğini anlattı.