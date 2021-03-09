Su tasarrufuna da kadın eli değdi

KOCAELİ - Plastik inşaat malzemeleri alanında faaliyet gösteren ve aynı zamanda Pimtaş Plastik’in de Ar-Ge Müdürü olan Özlem Kozankurt, rekabetçi ürünleriyle 105 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. Pimtaş’ın büyümesindeki en büyük gücün, Ar- Ge biriminin özverili çalışmaları olduğunu dile getiren Kozankurt, “Ayrıca tam otomasyon sistemi ile el değmeden yaptığımız üretimin de payı büyük” ifadesini kullandı. Pimtaş’ın Ar-Ge konusundaki en önemli yatırımı olan Pimarge’nin Gebze’nin Ar-Ge üssü konumunda olduğunu savunan Kozankurt, “30 kişilik ekibimizle başka firmalara da Ar-Ge ve inovasyon hizmeti veriyoruz. Yıl içinde 10 ila 25 Ar-Ge projesi gerçekleştiriyoruz” şeklinde konuştu. Su tüketiminde tasarruf sağlamak amacıyla, dünyada perlatör alanında bioplastik hammaddeli tek ürün olan ‘Su Tasarruf Perlatörü’nü ürettiklerini belirten Kozankurt, “Bu ürün her muslukta yüzde 80 su tasarrufu sağlıyor. Hem paramızı hem enerjimizi verimli kullanıyoruz. Basınca da dayanıklı ve kolay kurulum imkanı sunuyor” dedi.

Yıllık 400 ton su tasarrufu



Günlük 2 saat sürekli kullanılan bir muslukta, yıllık 300-400 ton arası su tasarrufu yapıldığını ifade eden Kozankurt, “Bir yılda sebze ve meyvelerin yıkandığı sudan 16 ton su tasarrufu ediyoruz. Dişlerimizi fırçalarken açık bıraktığımız musluktan bir yılda 10,5 ton su tasarruf ediyoruz” dedi. Kozankurt ayrıca, perlatör sayesinde herhangi bir kimyasal işleme gerek kalmadan doğada gübreleme işlemi yapılabildiğini anlattı.

“Ekonomide kadınlar en büyük güçtür"



Gençlere ve kadınlara yönelik projeler de geliştirdiğini söyleyen Özlem Kozankurt, “Evden çık, yolun açık” projesi ile kadınları sahaya çağırdıklarını, Mahalle Kumbarası Projesi ile ihtiyaç sahiplerine yönelik proje geliştirdiklerini ve “Mutfağım ve Bütçem” projesi ile çalışmayan kadınların evlerde ekonomiye katkı sağlayabileceklerini dile getirdi. Görme engelliler için ‘Gören Göz projesi’ ve gençler için de ‘sınırsız wireless projesi’nin olduğunu belirten Kozankurt, ayrıca KOBİ’lere yönelik fuar ve tanıtım desteği olmak üzere birçok proje geliştirdiğini kaydetti. Kadınları, Türkiye’yi dünyanın 10 büyük ekonomisinden biri yapacak en büyük güç olarak gördüklerini ifade eden Kozankurt, “Türkiye’de sanayinin çarkları artık kadın sanayiciler ve kadın çalışanların öncülüğünde dönüyor. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun” dedi.