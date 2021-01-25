Su ürünleri ihracatı, Adana’da kurulacak OSB ile yüzde 30 artacak

ADANA - DÜNYA

Akdeniz Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği (ASHİB) Başkan Vekili Ali Can Yamanyılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Adana Milletvekili Jülide Sarıeroğlu’nu ziyaret ederek, Türkiye’nin 1 milyar doları aşan su ürünleri ihracatında yüzde 30’luk artış sağlayacak Balıkçılık ve Su Ürünleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi projesi hakkında bilgi verdi. Yamanyılmaz, Adana’nın Karataş İlçesi’nde kurulacak projenin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın himayesinde ilerlediğini ve yılsonuna kadar tamamlamasının planladıklarını söyledi.

“Tarla balıkçılığında çığır açacak vizyon projemizi hükümetimizin destekleriyle ülkemize kazandırmak için sabırsızlanıyoruz” diyen Yamanyılmaz, su ürünleri sektörünün geçen yıl ihracatını yüzde 4 artırarak 1 milyar 53 milyon dolarla tarihinin en yüksek seviyesine ulaştırdığını belirtti. Yamanyılmaz, ASHİB’in planladığı tarla balıkçılığı projesinin bölgeye büyük bir ekonomik canlılık getireceğini, sektörün üretim kapasitesi ve ihracat hacminde artış sağlayacağını bildirdi.

2 bini kadın 3 bin kişi istihdam edilecek

Projenin detayları hakkında bilgi veren Yamanyılmaz, şunları söyledi: “Karataş’ın Adalı mahallesinde denize yakın 6 bin 300 dönüm verimsiz arazide planladığımız ihtisas OSB’miz 215 parselden oluşuyor. 300 milyon lirası altyapı yatırımları olmak üzere yaklaşık 2 milyar liralık toplam yatırımla kuracağımız ihtisas OSB’mizde 3 binin üzerinde istihdam sağlayacağız. Bu istihdamın 2 bini kadın çalışanlarımızdan oluşsun istiyoruz. 60 bin ton üretim kapasitesine sahip ihtisas OSB’mizde yıllık 500 milyon dolar ciro ve 250 milyon dolar ihracat hedefliyoruz.”

Bölge ve ülke ekonomisine sağlayacağı kazanımlarından dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın projeyi bizzat takip ettiğini belirten Yamanyılmaz, “Bu bizlere büyük gurur veriyor. Milletvekilimiz Sarıeroğlu’na da bu çerçevede projemizde geldiğimiz son durum hakkında detaylı bilgiler verdik, istişarelerde bulunduk. Adana Valimiz Süleyman Elban’ın da ilgi ve destekleri ile projemizi bir an önce hayata geçirebilmek için tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla tam bir koordinasyon içinde hareket ediyoruz” diye konuştu.

Sarıeroğlu’nun da OSB’nin bir an önce faaliyete geçmesi konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları olduğunu ifade ettiğini aktaran Yamanyılmaz, şöyle konuştu: “Sarıeroğlu, tarla balıkçılığı projemizin ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan çok yönlü kazanımlar getirecek olmasının büyük önem taşıdığını dile getirdi ve yapılan çalışmalardan dolayı memnuniyetlerini ifade etti. Biz de hükümetimizin ilgi ve desteği ile bu önemli projeyi ivedilikle tamamlayıp, faaliyete geçirmek için tüm imkanlarımızı seferber edeceğimizi, yıl sonuna yetiştireceğimizi vurguladık.”