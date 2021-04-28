Subaşı, toplu yemek üretimine hazırlanıyor

Hatice AYDOĞAN ÖZSÖKMEN

BİLECİK - Bilecik Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Subaşı Yemek, kendi geliştirdiği ve Türkiye’de ilk kez uygulanacak yöntemle, toplu yemek üretimine hazırlanıyor. Seri üretime geçmek için 8 milyon lira yatırım yaparak kapasitesini artıran firma, 180 gün raf ömrü olan yüzde 100 güvenilir gıda üretiminde sektöre öncülük etmeyi hedefliyor. Mili Savunma Bakanlığı’nın talepleri doğrultusunda, TUBİTAK Gıda Enstitüsü laboratuvarında yürüttüğü Ar-Ge çalışmalarını başarı ile tamamlayan firma, toplu yemek tüketiminin yoğun olduğu başta askeri üs bölgeleri ve kışlalar olmak üzere fabrikalar, hastaneler, üniversiteler ile tüketimin önceden planlanamadığı ya da mutfağı olmayan oteller ve restoranlar için de alternatif olmayı planlıyor.

Günlük 100 bin üretim

Subaşı Yemek Şirket Müdürü Yiğit Subaşı, 1996 yılından bu yana Bilecik ve Eskişehir’de toplu yemek hizmeti verdiklerini belirterek, yeni yöntemle ürettikleri sağlıklı yemekleri tüketicilerle buluşturarak sektörde bir yeniliğe imza atacaklarını söyledi. Yeni modelin hazır yemek sektöründe ciddi değişimleri de beraberinde getireceğini kaydeden Subaşı, “VIP uçuşlardaki catering hizmetinden esinlenerek pastörize yemek üretimini toplu yemek üretimine uyarlamaya karar verdik ve çalışmalarımızda başarılı olduk. Önümüzdeki aylarda hazırlıklarımızı tamamlayıp günlük 100 bin adet yemek üretecek bir planlama yaptık. Uzun vadede gelen taleplere göre yeni ek yatırımları da gündemimize alacağız” dedi.

Sous Vide pişirme yöntemi

2012 yılında kurdukları pastörize yemek üretim tesisi ile tabldot yemek, ambalajlı soğuk ve sıcak yemek, modifiye atmosferde paketlenmiş yemek, pastörize yemek üretimlerinin yanında şimdi de Sous Vide yemek üretimini gerçekleştirmekten gurur duyduklarını belirten Subaşı şunları söyledi: “10 yıllık pastörize yemek üretim tecrübemizi yenilikçi, sağlıklı bir pişirme tekniği olan Sous Vide ile birleştirdik. Toplu yemek üretiminde Sous Vide pişirme yöntemiyle pastörize yemek üretimini birleştirmek amacıyla gıda mühendisleri ve yemek profesyonelleri ile kapsamlı araştırmalar ve sayısız denemeler yaptık. TÜBİTAK tarafından yapılan analizlerle, üretim denemelerimizin başarılı olduğu resmen onaylandı.”

Üretim maliyeti düşecek

Subaşı, geliştirdikleri yöntem hakkında şu bilgileri verdi: “Özel pişirme araçları kullanılan bu yöntem, yiyeceklerin besin değerini korurken aynı zamanda daha lezzetli olmasını sağlıyor. Et ve balık ürünler, bu yöntemle pişirildiğinde yumuşak ve sulu bir lezzet ortaya çıkıyor. Üretimde hem pastörizasyon ve hem de Sous Vide yöntemini kullanıyoruz. Ön pişirme gerektiren ürünlerde ve soslarda ilk aşamayı tamamlayıp, pastörizasyon ve Sous Vide yöntemi ile yemeğe son halini vermiş oluyoruz.” Vakumlu ve bakteri üretmeyen özel ambalajlarda 180 gün raf ömrüne sahip gıdaların üzerindeki sıcaklık indikatörü içeren etiketlerle tüketiciler tarafından kontrol edilebileceğini söyleyen Subaşı, “Etiketler renk değiştirerek soğuk zincirin kırılıp kırılmadığını gösterecek. Dolayısıyla tüketiciler yemeklerin güvenilirliğini de test etmiş olacaklar. En cazip tarafı da fiyatı olacak. Bu ürün bize maliyet artışı değil aksine üretim maliyetlerinde ciddi bir düşüş sağlayacak. Satış fiyatlarında da yüzde 30’luk bir tasarruf sağlayacak” dedi.