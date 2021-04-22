Sunar Özlem’e TSE’den ‘Güvenli Üretim’ belgesi

ADANA - Sunar Şirketler Grubu bünyesinde, Osmaniye’deki tesislerinde un ve yem sektöründe faaliyet gösteren Sunar Özlem, pandemi süreciyle ilgili Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen kriterleri yerine getirerek ‘COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi’ aldı.

Sunar Şirketler Grubu’nun daha önce güvenli üretim belgesi alan Sunar Mısır ve Elita Gıda şirketlerinin ardından, temelleri 1976 yılında merhum Hacı Nuri Çomu tarafından atılan ve Grubun ilk sanayi kuruluşu olan Sunar Özlem de bu belgeyi almaya hak kazandı.

Salgının başladığı andan itibaren yasal zorunlulukların yanı sıra sektöre öncü olacak iyileştirme yatırımları yaptıklarını belirten Sunar Şirketler Grubu CEO’su Hasan A. Özkan, “Bünyemizdeki bir şirketimiz daha denetleme sürecinden başarıyla geçerek COVID-19 Güvenli Üretim Belgesi aldı. Sunar Şirketler Grubu olarak gerek yurtiçi gerekse yurt ışındaki tüketicilerimize hiçbir sıkıntı yaşatmadan güvenli ürün tedarikimizi sürdürüyoruz. Salgın sürecinin geride kalacağına inanıyoruz. Fakat bu önlemleri kalıcı olarak almaya devam edeceğiz” dedi.

Un ve yem sektörünün köklü şirketi Sunar Özlem, son açıklanan Türkiye’nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde, bir önceki yıla göre 103 sıra yükselerek 131’inci sırada yer almıştı.