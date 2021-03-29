Sunar ürünleri, Dubai Gulfood Fuarı’nda ilgi gördü

ADANA - Sunar CEO’su Hasan A. Özkan, 85 ülkeden gıda ve içecek profesyonellerinin ağırlandığı fuarda, Sunar’ın yemeklik yağ, nişasta ürünleri ve kurutulmuş meyvelerinin sergilendiğini ve büyük ilgi gördüğünü söyledi. Gulfood’ta pandemi süreci nedeniyle katılımın düşük seviyede olmasına rağmen, ürünlerinin ilgi görmesinden memnun olduklarını belirten Özkan, “Ürünlerimiz 100’ün üzerindeki ülkede tüketicilerle buluşuyor. Pandemi sürecine rağmen her alanda yatırıma devam ediyoruz” dedi.

Turquality marka teşvik programında



Sunar Şirketler Grubu olarak 2’si Türkiye’nin 1.000 büyük sanayi kuruluşu, 3’ü TİM 1.000’de yer alan 6 şirketleri ile ülke ekonomisine değer katmaya devam ettiklerini ifade eden Özkan, yıllık 1 milyon ton hububat ve yağlı tohum işlediklerini, katma değeri yüksek ürünler ile Uzakdoğu’dan Amerika’ya dünyanın çeşitli bölgelerindeki pazarlarda küresel ölçekteki oyuncularla rekabet halinde olduklarını kaydetti. Özkan, “Sunar şirketleri Türkiye’nin nişasta, glikoz ve mısır yağı ihracatında önemli aktörlerden biri. Sunar, Türk malı kalitesini dünyaya tanıtmak, markasının yurtdışında pazar payını artırmak üzere Ticaret Bakanlığı desteğiyle Turquality-Marka Teşvik Programı’na, ciddi bir denetim sürecinin sonunda dahil oldu” dedi. Son yıllarda farklı endüstrilere de hizmet vermek amacıyla ürün çeşitliliğini artırdıklarını vurgulayan Özkan “Sektörünün Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onaylı ilk Ar-Ge merkezini kurarak, bugün ürün gamımızı gıda, hayvancılık, tekstil, kâğıt, oluklu mukavva, tutkal, kimya sanayii ve yapı sektörü gibi alanlarda oldukça geniş yelpazeye hitap eden katma değerli ürünlerle çeşitlendirdik” diye konuştu.

‘Hüner’ markamız raflarda



Sunar Şirketler Grubu’nun yeni markaları ‘Hüner’le hamle yaptığını belirten Hasan A. Özkan, “Türkiye’de lezzet ustası olan herkesin yakından tanıdığı Hüner, ayçiçek yağı, mısır yağı ve un ürün gamıyla hızlı tüketim ürünleri pazarında yerini aldı. Mutfak profesyonellerine özel markamız ‘Hüner Profesyonel’ ile de ayçiçek yağı, mısır yağı ürünlerimizle ev dışı tüketim kanalında ‘Usta İşi’ lezzetlerin sırrı olmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı.