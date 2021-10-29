SunExpress, Kayseri’de kapasitesini büyütüyor

Hilal SÖNMEZ

KAYSERİ - Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, Kayseri’de hem koltuk sayısını hem uçuş sayısını hem de uçuş ağında olan şehir sayısını artıracak. Kayseri’de düzenlenen toplantıda basın mensupları ile bir araya gelen SunExpress Genel Müdürü Max Kownatzki, “Bu kış kapasite ve frekans artışının yanı sıra 2022 yazında da Viyana’yı da uçuş ağına ekleyerek Kayseri’deki konumumuzu güçlendireceğiz” dedi.



Kayseri’yi Avrupa’da 9 destinasyona direkt tarifeli uçuşlarla bağlayan SunExpress, Amsterdam, Basel, Köln, Düsseldorf, Frankfurt, Hanover, Münih, Stuttgart ve Lyon olmak üzere Kayseri’den direkt tarifeli seferlerle düzenlediği dış hat uçuşlarına önümüzdeki yaz Viyana’yı da ekleyecek. Düsseldorf ve Stuttgart hattında da uçuş sayısını artıracağını duyuran havayolu şirketinin genel müdürü Max Kownatzki, “Kayseri, Anadolu ağımızdaki en hızlı büyüyen havalimanlarından biri ve uçuş planlamalarımızı yaparken bu şehri turizm açısından önemli fırsatlar sunan kilit bir güzergâh olarak değerlendiriyoruz. Türkiye’nin turizm elçisi misyonuyla hareket eden bir havayolu olarak, bölgenin turizmine ve ekonomisine ve dolayısıyla Anadolu halkının refahına destek olmaya devam ediyoruz. Türk turizminin en büyük destekçilerinden biri olarak pandemi sırasında da yolcularımızın tüm ülkeye erişimini sağladık. Kayseri, yolcu trafiği ve kapasitesi bakımından bu yaz pandemi öncesi seviyelere yaklaşarak güçlü bir toparlanma gösterdi ve bu da önümüzdeki döneme olumlu bakmamızı sağlıyor. Buna paralel olarak önümüzdeki yaz, Kayseri’de kapasitemizi 2019 seviyesinin yüzde 30 üzerine çıkarmayı öngörüyoruz” diye konuştu.

"Turizm çeşitliliğiyle Kayseri’ye yıl boyunca uçuyoruz"

Kayseri’yi turizm çeşitliliği bakımından bakımından zirvede gördüklerini ifade eden Max Kownatzki, “Hem iş seyahatleri hem kış turizmi noktasında Erciyes hem de Kapadokya sayesinde uçuşlarımız yıl boyunca sürdürüyoruz. Belli dönemlerde Kayseri havalimanının kapasitesinin yetersiz olduğunu gördük. Ancak bunu ilgililerin de gördüğünü ve kapasite artışına gideceklerini biliyoruz” ifadelerini kullandı.