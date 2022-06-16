Sungurlu OSB ile 2023’te işsizlik sona erecek

ÇORUM - Çorum Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi yakın zamanda kurulacak olan fabrikalarla ilçenin kaderini değiştirecek. Çok yakında Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde mermi, fişek ve barut gibi çeşitli fabrikaların kurulacağının müjdesini veren Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Behiç Akkaş, çalışmak isteyenlerin başvuruda bulunmalarını istedi.

OSB’de kurulacak fabrikalarla işsizliği bitireceklerini dile getiren Başkan Akkaş, “2023 yılında işsizliği bitiriyoruz. Yıllardır işsizliğin, göçün, nüfus kaybının gerçeğini yaşadık. Sungurlu halkı olarak hikayesini çok dinledik. Çorum’un en büyük ilçesi unvanını dahi kaybettik. Ama yılmadan, usanmadan el birliğiyle çalışıp, bu sorunu kökünden çözelim dedik. İnandık ve başardık. Hem göç alacağız, hem işsizlik sorununu tamamen bitireceğiz. Sungurlu’nun gelecek tarihine imza atıyoruz” diye konuştu.

“İş başvurularında referans olacağız”

İş başvurularında TSO’nun da referans olacağını ifade eden Akkaş şöyle devam etti: “Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odasının kapıları sonuna kadar açık, hiç kimse tereddüt etmesin. Gerek Sungurlu’da ikamet eden, gerekse Sungurlu dışındaki hemşerilerimiz başvuruda bulunabilir. İş başvurularınızda sizlere referans olacağız. Bu memlekette işsiz, aşsız kimse kalmayana dek çalışmalarımıza devam edeceğiz. İşsizlik artık Sungurlu’nun kaderi değil.”