Sungurlu OSB’deki fabrikalar en geç Nisan ayında üretime başlayacak

ÇORUM - Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, Sungurlu Organize Sanayi Bölgesinde (OSB) incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Dere, ziyareti sırasında Sungurlu’ya kurulacak fabrikaların faaliyete geçmesi ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Dere, “Son zamanlarda aslı astarı olmayan bazı spekülasyonlar yapıldı. Sungurlu OSB’de bu imkan var. Üzerinden 1 yıl geçti. Bu 1 yılda boş durmadık, hep birlikte çalıştık. Bir taraftan OSB’nin imar planlarının revizelerine çalıştık, bir taraftan sanayicileri bulmaya çalıştık. Sungurlu’dan sanayicilerimiz çıksın diye görüşmeler yaptık. İşte bunun sonucu olarak fişek fabrikası 400 dönüm alan tahsis edildi. 400 dönüm dile kolay 400 bin metre kare yapıyor. Gazi Fişek Fabrikasının 2 katı büyüklüğünde olacak” diye konuştu.

Mezunlara istihdam sağlayacağız

Sungurlu OSB’ye kurulacak barut, fişek ve kapsül fabrikalarının ne zaman üretime geçeceğiyle ilgili bilgi veren Dere, sözlerine şunları ekledi: “Türkiye’de şu an bir tane barut fabrikamız var. Temeli atıldı çok şükür. Sayın Cumhurbaşkanımız Mayıs’ta açalım dedi, ama biz Mayıs’a da bırakmayacağız. Mart’ta Nisan’da bu tesisler üretime başlayacak. Barutun hammaddesini de bizde burada üreteceğiz. Barut fabrikası 3 farklı tesis. Sadece Sungurlu’da bu ürünlerden üretilecek inşallah. Bu üç tesis tamamlandığında 6 milyarlık yatırım Allah’ın izniyle bitmiş olacak. Güvenliğinde temizliğine, lise mezunundan 2 yıllık mezununa, üniversitenin mühendislik bölümlerinden mezun olan arkadaşlara istihdam sağlayacağız.”

Sungurlu OSB’ye kurulacak fabrikalar güvenli

Son zamanlarda Sungurlu OSB’ye kurulacak Barut, Fişek ve Kapsül fabrikalarının güvensiz olacağıyla ilgili söylentilere cevap veren Dere, “CHP Genel Başkan Yardımcısı Sayın Özgür Bey ‘burası güvensiz’ diyor. Gazi Fişek Fabrikası 50 senedir var orada. Dolayısıyla bunun güvensizlikle falan alakası yok. Burada bütün güvenlik önlemleri alınmış olarak, en son teknolojide son derece modern bir fişek fabrikası yapılmış olacak. Yani şunu anlamakta zorlanıyorum; Elmadağ’da olsa güvenli, Kırıkkale’de olsa güvenli, Ankara’nın göbeğinde olsa güvenli ama Sungurlu’ya gelince güvensiz. Allah’ın izniyle en güvenli teknolojiyi kullanarak burada binlerce kardeşimize istihdam sağlayacak” şeklinde konuştu.