Sungurlu OSB’ye 25 milyon dolarlık fabrika yatırımı

Müberra TAŞÇI



ÇORUM - Tamaksan Çelik firması Sungurlu Organize Sanayi Bölgesi’ne (OSB) 25 milyon dolar yatırımla çelik dövme fabrikası kuracak. İstanbul’da sıcak çelik dövme fabrikası ile plastik enjeksiyon kalıp fabrikalarının bulunduğunu belirten Tamaksan Çelik firması yetkilisi Recep Tamak, son dönemlerde Sungurlu OSB’ye yapılan yatırımlardan sonra savunma sanayi sektöründe ilçeye fabrika yatırımı yapmak istediğini söyledi.

Sungurlu OSB’ye yapacağı fabrika yatırımı için yer tahsisi yaptığını dile getiren Tamak, “Savunma Sanayi Bakan Yardımcısı Muhsin Dere’nin girişimleri ile Sungurlu OSB’de temeli atılan fabrikaları görünce hem heyecanlandım. Sungurlu OSB’ye temeli atılan barut, fişek ve kapsül fabrikalarından sonra savunma sanayi sektöründe tedarikçi firma olarak ilçeye fabrika kurmaya karar verdim. Sungurlu TSO Başkanımız ile iletişime geçip fabrika için çalışmalara başladım ve 12 dönüm arazinin ise tahsisi yapıldı” diye konuştu.

Yıllık 150 ton çeliği işlemeyi hedefliyoruz

OSB’ye entegre tesis kurup üretim yapmak istediklerinin altını çizen Tamak, “Barut, fişek, kapsül ve son olarak çelik dövme fabrikalarının Sungurlu’ya kurulması ilçeyi savunma sanayinin merkezi haline getirecek. Sungurlu’da kuracağımız fabrikada, çelik dövme ile kalıbı birleştirip entegre olarak üretim yapmayı planlıyoruz. Yıllık 150 ton çeliği işlemeyi hedefliyoruz. Sungurlu OSB’ye yapacağımız 25 milyon dolarlık yatırım ile hem savunma sanayi sektörüne katkı sağlayacağız. Bu sayede istihdam sağlayarak katma değer oluşturacağız” şeklinde konuştu.