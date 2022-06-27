Sungurlu OSB’ye kapsül fabrikası kuruluyor
Sungurlu Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Behiç Akkaş, Organize Sanayi Bölgesine (OSB) fişek fabrikasının ardından kapsül fabrikası içinde çalışmaların başladığını bildirdi.
ÇORUM - TSO Başkanı Behiç Akkaş, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşerimiz Muhsin Dere’nin girişimleri sonucu OSB’de geçtiğimiz ay çalışmalarına başlanan fişek fabrikasının ardından bugünde kapsül fabrikası için hafriyat çalışmalarının başladığını belirtti.
TSO Başkanı Behiç Akkaş, yönetim kurulu üyeleri Mehmet Ergül ve İlhan Ambarkütük ile OSB’ye giderek çalışmaları inceledi. Akkaş, inşaatı üstlenen Sayram İnşaat firması müteahhidi Zühtü Lülecioğlu ve saha mimarı Güralp Işık’tan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Yaklaşık 330 dönüm araziye kurulması planlanan fabrikanın çalışmalarına başlandığı müjdesini veren Behiç Akkaş, OSB’ye kurulacak fabrikalarla ilçede işsizliği bitirip, göçü önleyeceklerini söyledi.