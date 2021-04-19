Süper Film, yeni yatırımlarla kapasitesini artırıyor

GAZİANTEP - SANKO Holding şirketlerinden, Avrupa'nın önde gelen esnek ambalaj film üreticisi Süper Film, yeni yatırımlarla kapasitesini artıracak. Üretimde geri dönüşümü ön planda tutan Süper Film, kapasitesini artırdığında, dünyanın 9. en büyük kapasiteye sahip ambalaj filmi üreticisi konumuna ulaşacak. 1993 yılında kurulan Süper Film, yıllık 70 bin ton BOPP (çift yönlü gerdirilmiş polipropilen) film, 48 bin ton olan BOPET (çift yönlü gerdirilmiş polyester) film, 6 bin ton cast & bariyer film ve koli bandı üretim kapasitesini yeni yatırımlarla artıracak. 5 kıtaya ihracat yapan Süper Film, yeni 10.4 metre BRUCKNER 4. BOPP hattı ve 6. BOBST metalize makinası yatırımları ile film üretimini yıllık 184 bin tona, metalize kaplama kapasitesini ise yıllık 35 bin tona çıkaracak. Yeni yatırımlar faaliyete alındığında Süper Film, dünyanın 9. en büyük kapasiteye sahip ambalaj filmi üreticisi olacak

Geri dönüşüme önem veriyoruz

Aynı zamanda özel kaplama hattında üretilen filmlere yüksek bariyer, kolay açılabilirlik gibi farklı özellikler kazandırarak, yurtiçi ve yurtdışı müşterilerine hizmet veren Süper Film Genel Müdürü Fahri Özer, üretimde geri dönüşüme önem verdiklerini söyledi. Özer, yeni yatırımlar için farklı bir yerleşim yeri seçerek üretim güvenilirliğinin yanı sıra kalifiye iş gücüne de katkıda bulunmayı hedefl ediklerini kaydetti. “Dünyamızı gelecek nesillere bırakacağız” prensibini benimsediklerini aktaran Özer, Süper Film’in doğada dönüşebilen plastik filmler, daha az miktarda daha çok ürün paketlenmesi ve mono yapılar ile geri kazanım konusunda yapmış olduğu çalışmalar ile sektörünün öncü kuruluşları arasında yer aldığını bildirdi.