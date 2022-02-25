Sürdürülebilir büyüme için verimliliğe odaklandı

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Türkiye’nin hızlı büyüyen şirketleri TOBB 100 listesine 63’üncü sıradan giren firma, 2020 yılından sonra 2021’de de Deloitte Technology Fast 50 listesinde yer alarak yeni bir başarıya daha imza attı. Optimak STU, 2021’de OSBÜK-OSB Yıldızları Araştırması’nda da OSB’lerde dijitalleşme yatırımında 41’inci olmuştu.

Optimak STU Yönetim Kurulu Başkanı Tansel Cavit Kulak, elde ettikleri bu başarılarını ise son üç yılda 5 patent ve 3 faydalı model başvurusuyla taçlandırdıklarını söyledi.

“Verimliliğe odaklanarak sürdürülebilir büyüme hedefliyoruz” diyen Kulak, şöyle devam etti: “Sahip olduğumuz endüstriyel know-how ile anahtar teslim fabrikalar kuruyoruz ve üretim hattında robotik ve endüstriyel otomasyonlarla üretim kapasitesini yüzde 90’ın üzerine çıkarıyoruz. Daha hızlı ve verimli üretime odaklanan tüm sektörlere robotik ve endüstriyel otomasyon ile otonom sistemler kuruyoruz. Bu çalışmaları da ekosistemin paydaşları olan üniversiteler, teknoparklar ve sivil toplum kuruluşlarıyla yaptığımız iş birlikleriyle gerçekleştiriyoruz.”

On yıldır “hat sonu uygulamaları” konusunda uzmanlaşan ve “sistem ve teknoloji uzmanı” mottosuyla anahtar teslim fabrikalar kuran Optimak STU, bünyesindeki Ar-Ge merkezi ile 70 mühendis ve 150 çalışanla Söğütlü 3. OSB’de faaliyet gösteriyor.