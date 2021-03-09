“Sürdürülebilir ekonomi kadının güçlenmesiyle mümkün”

ELAZIĞ - ELİKAD Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık’ın moderatörlüğünde düzenlenen etkinliğe, Bingöl, Malatya, Erzurum ve Iğdır’dan kadın derneklerinin başkanları katıldı. Dernek başkanları, güçlü ve sürdürülebilir ekonomi için toplumun yarısını oluşturan kadınların güçlenmesinin öncelikli şart olduğuna dikkat çekti.

“Pandeminin Gölgesinde Bir Yıl: Kadın Girişimcilerin Sorunları ve Çözüm Önerileri” temalı çevrim içi panele, Bingöl İş Kadınları Derneği Başkanı ve TOBB Bingöl Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Feyza Başak Koç, Malatya İş Kadınları Derneği Başkanı Şermin Akkartal Konan, Erzurum Girişimci Kadınlar Derneği Başkanı Zekiye Çomaklı ve Iğdır İş Kadınları Derneği Başkanı Zeynep Balamir Ateş katılım gösterdi.



Kadınların ağırlıklı olarak hizmet sektöründe, emek yoğun iş kollarında, sosyal güvenceden yoksun ve düşük ücretli olarak çalıştığına dikkat çeken ELİKAD Başkanı Açık, “Özellikle hizmet sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin pandemi nedeniyle kapanması veya çalışan sayılarını azaltması en çok kadınları etkiledi. Sürdürülebilir gelişme ve kalkınma için toplumun yarısını oluşturan kadınların çok yönlü güçlenmesini sağlamalıyız. Kadın güçlenirse çalışan kadın, iş kadını, siyasetçi kadın sayısı da kendiliğinden artacaktır” dedi.

Kadın girişimciler için teminat ve kredi koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini vurgulayan Feyza Başak Koç, “Kadın elinin, emeğinin değmediği ülkelerde ekonomik kayıp yüzde 30’lara kadar çıkarken, çalışan kadın sayısını artıran işletmelerin yüzde 35’lere varan verimlilik ve karlılık elde ettiği görülüyor. Türkiye’nin kalkınma odaklı bir ekonomik model için potansiyelini kullanmasının çözümü de kadın gücünden geçiyor” diye konuştu.



“Kadın güçlendikçe ekonomi iyileşecek”



Eski ya da yeni normal ayırt etmeksizin kadınlar güçlendikçe ekonominin iyileşeceğini vurgulayan Şermin Akkartal Konan, “Kadın girişimciliği yaygınlaştıkça ve kadın istihdamı arttıkça, ekonomik ve sosyal olarak güçleneceğiz. Kadınların yeniden toparlanma sürecine yaptığı katkı ve ortaya çıkacak yeni dünyada oynayacakları rol vazgeçilmez bir öneme sahip olacak” dedi. Erzurum’da kadın girişimciliğini artırmak için kurulan ilk ve tek dernek olduklarını ifade eden Zekiye Çomaklı, kadınların ekonomiye kazandırılması ve sosyal gelişimleri için çalıştıklarını söyledi. Zeynep Balamir Ateş ise, pandeminin tüm dünyayı olduğu gibi Iğdırlı iş kadınlarını da sarstığını, öz kaynağı olan kadın girişimcilerin direnebildiğini ama birçok kişinin de işini kaybettiğini dile getirdi.