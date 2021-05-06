Sürdürülebilir Nilüfer için Ekokent hayata geçecek

Esra ÖZARFAT

BURSA - Nilüfer Belediyesi’nin ekolojik hassasiyetlerle hazırladığı ve Ekokent olarak bilinen Nilüfer Batı Gelişme Bölgesi Uygulama İmar Planı, Nilüfer Belediye Meclisi’nden 6’ncı kez kabul edilerek Büyükşehir Belediye Meclisi’ne gönderildi. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, haziran veya temmuz aylarında projenin büyükşehir meclisinde onaylanarak geçmesini beklediklerini, askı ve uygulama süreçleriyle sürecin en az 1.5 yıl daha sürmesini beklediklerini aktardı. Erdem, “Yaklaşık 10 yıldır gündemde olan bu planla, yapılaşma ve nüfus yoğunluğu açısından baskı altında olan Nilüfer için yeni bir rezerv alanı oluşturulacağını düşünüyorum” dedi. Planın Kayapa, Hasanağa ve Görükle sınırlarında Ekokent olarak bilinen bölgede yer aldığını ifade eden Turgay Erdem, yaklaşık 600 hektarlık alanı kapsayan ve 80 bin kişinin yaşamasının ön görüldüğünü kaydetti. Planın katılımcı bir süreçle hazırlandığını ifade eden Erdem, “Ekolojik planlama mantığıyla, plan notlarıyla, yağmur sularının toplanmasıyla, sürdürülebilir ve yenilenebilir enerjilerin kullanılmasıyla ve daha birçok konuyla beraber, Bursa’da bu anlamda kararı alınacak en iyi planlardan biri diyebilirim” diye konuştu.

Tarım alanındaki hurdacılar tek alanda toplanacak

Bünyesindeki 9 sanayi bölgesine rağmen Nilüfer ilçesinin verimli tarım alanlarına sahip bir ilçe olduğuna dikkat çeken Turgay Erdem, ilçede yeni bir sanayi alanı genişlemesine sıcak bakmadıklarını dile getirdi. Tarım alanlarında yer alan ve sayıları her geçen gün artan hurdacıların tek alanda toplanması için harekete geçtiklerini belirten Turgay Erdem, Kayapa’da tarım vasfı bulunmayan 120 dönüm alanda imar çalışması başlatıldığını söyledi. Erdem, yeni alanda yer alacak hurdacıların mevcut alanı terk etmek zorunda olduğunu vurguladı.

Arasta, yeni bir turizm destinasyonu olacak

Türkiye, Kıbrıs, Kafkaslar ile Balkanlardaki kültür mozaiğini, Türk tarihi ve kültürünü aynı çatı altında buluşturan Anadolu Arastası’nın yapımının sürdüğünü belirten Erdem, kaynaklarla ilgili yaşanan sıkıntıyı, belediye meclisinde kredi anlaşması yetkisi alarak aştıklarını bildirdi. Erdem, “Projenin bir yerine kadar biz tamamladıktan sonra kalanını projenin tarafı olan hemşeri derneklerinin tamamlamasını isteyeceğiz. Türkiye’ye örnek olacak ve dünyanın pek çok yerinden Bursa’ya gelen turistlerin ziyaret edeceği ilk ve en önemli kültür turizmi destinasyonları arasına gireceğini düşünüyoruz. Anadolu Arastası’nda sivil mimari örneklerin yansıtıldığı evlerin yanı sıra yerel el sanatları, yöresel mutfakların yer alacağı satış birimleri; mağazalar ve atölyeler ile kütüphane, halk eğitim merkezi, cami, kültür merkezi, açık spor alanı, piknik alanı gibi birimler yer alacak” diye konuştu. Anadolu Arastası, Balat Mahallesi Nilüfer Çayı kenarında yaklaşık 163 bin metrekarelik alanda kuruluyor.