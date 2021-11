 “Sürdürülebilirlikte asıl sorun aşırı tüketim”

İZMİR - Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı ve Özgencil Grup işbirliği ile bu yıl 5’incisi düzenlenen Ege Ekonomik Forumu’nun ikinci gününde yapılan oturumlarda sürdürülebilirliğin önündeki en büyük engellerden birinin aşırı tüketim olduğuna dikkat çekildi.

Moderatörlüğünü Global Contact Türkiye Genel Sekreteri Melda Çele’nin üstlendiği “Doğrusal Ekonomiden, Döngüsel Ekonomiye” konulu oturumda konuşan Hedefler İçin İş Dünyası Platformu Başkanı Şükrü Ünlütürk, kaynakların gelecek kuşakları düşünerek kullanılmadığını vurgulayarak, “Aşırı tüketim nedeniyle tablo oldukça kritik ve sıkıntılı gözüküyor” dedi.

Ünlütürk, bilim insanlarının her sene kullanılması gerekenden 2 kat daha fazla kaynak kullanıldığını saptadıklarını belirterek, “Aşırı tüketim nedeniyle gelecek nesillerin ihtiyacı olan kaynakları da tüketiyoruz. Sürdürülebilir döngüsel ekonominin temelini kaynakların doğru kullanımı oluşturuyor. İkinci aşama ise kaynakların geri dönüştürülmesi. AB Security of Supply and Scarcity of Raw Materials Komisyonu’nun raporu bize çok çarpıcı sonuçlar veriyor. Bu raporda 12 kritik hammadde yer alıyor. Bunlar temini güvenlik meselesi olan kaynaklar. Bunların 4’ü enerji, 4’ü yenilenebilir enerji çözümlerinde kullanılan metaller, 4’ü de stratejik endüstriyel materyaller” diye konuştu.

İklim değişikliği için 4.5 milyar dolarlık proje

İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD) Türkiye Başkanı Ebru Dildar Edin, hükümetlerin iklim değişikliği konusunda daha bağlayıcı kararlar alması ve çok daha iddialı hedefler koyması gerektiğini ifade etti.

Dünya Bankası Türkiye, Sürdürülebilir Kalkınma Programı Lideri Laurent Debroux, iklim değişikliği ile ilgili 4.5 milyar dolarlık bir yatırım projesi başlatıldığını belirterek, “Ulaştırma, su yönetimi, tarım arazi ıslahı, kentsel dönüşüm konularında karbon emisyonlarının azaltılması için kullanılacak ve yapılacak yatırımlara önümüzdeki 3 yıl içinde kaynak aktarılacak” bilgisini verdi.

KOSGEB İzmir Müdürü Dr. Levent Arslan da kullanım sürelerini uzatma, yeni ürünlere ihtiyacı azaltma, ürünlerin fonksiyonunu değiştirmeden kullanılan kaynağın azaltılması, orijinalden daha düşük değerde bir ürüne dönüşme (kağıt ve plastik), orijinalinden daha yüksek değerde bir ürüne dönüşüm (tesktil ürünlerinde tasarım çanta yapmak), bir işletmenin artıklarının başka bir işletmenin girdisi olarak kullanılması gibi iş modellerinin artması gerektiğini vurguladı.

Wilo Türkiye Genel Müdürü Mehmet Ürek de, BM tarafından dünyadaki sürdürülebilir 50 iklim liderinden biri olarak seçilen Wilo firması olarak yaşamsal bir kaynak olan suyu korumak için yatırım yaptıklarını, ürettikleri pompa ve pompa sistemleri ile suyu kontrol ettiklerini söyledi.

Yeni iş modelleri dijitalde şekilleniyor

Forumun Dijitalleşme ile Yön Değiştiren İş Modelleri oturumunda ise dijitalleşme ile ortaya çıkan yeni iş modellerinin firmalara sağladığı avantajlar değerlendirildi. İzmir Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Emre Kızılgüneşler, dijital dönüşümün yolunun girişimcilerden geçtiğine inandıklarını belirterek, “İzmir’in yerel kurumları olarak güçlerimizi birleştirip İzQ Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi’ni kurduk. Girişimcilik, inovasyon ve dijital dönüşüm master projelerimizin odağında yer alıyor. İzmir Ticaret Odası Gezici Dijital Karavan Projesi, İzmir Model Fabrika projelerimiz start upların ulusal ve uluslararası kurumlarla bir araya gelmesini sağlıyor” dedi.

Türk Telekom, Yönetim Kurulu Üyesi & Forum İstanbul Enstitüsü Başkanı Aclan Acar, dijital dönüşüm için gerekli iki unsur olduğuna dikkat çekerek, “Dijital dönüşüm için gerekli ilk şey teknolojik altyapının oluşturulması, ikinci unsur ise şirket kültürü ve insan kaynaklarını buna uygun hale getirmek” dedi.Coca-Cola İçecek, Enfomasyon ve Dijital Ofis Yöneticisi Leyla Deliç, Coca Cola olarak temel amaçlarının teknoloji ve veriyi kullanarak içerde bir optimizasyon sağlamak ve yeni iş modelleri yaratmak olduğunu anlattı.

Vestel Şirketler Grubu, İcra Kurulu Başkanı Enis Turan Erdoğan, İzmir hinterlandının bir teknoloji vadisine dönüştüğünü söyleyerek, Vestel olarak Manisa bölgesinde 8 fabrika, 20 bin çalışan, 2 bine yakın robot ile Endüstri 4.0 hedefine odaklandıklarını ve akıllı fabrika modelini hayata geçirdiklerini anlattı.

SAP, Sürdürülebilirlik Geliştirme Uzmanı (Güney Avrupa, Ortadoğu ve Afrika) Adriana Ursu ise,dijitalleşme ve sürdürülebilir bir ekonomi için uluslararası ortak çalışmalara imza atılması gerektiğini belirtirken, Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer, 2015’te hayata geçirilen EGİAD Melek Yatırımcı programında dijital çözümler üreten iş modellerinin nasıl başarı elde ettiğine bizzat şahit olduklarını söyledi.