Suriye’de iç savaşın etkileri azaldı Kilis yatırımcıların gözdesi oldu

Talip ÖZTÜRK



KİLİS - Suriye’de çıkan iç savaştan en çok etkilenen illerin başında gelen Kilis, yatırımcıların gözdesi oldu. Sınır güvenliğinin kontrol altına alındığı kente mevcut iki OSB’nin dışında iki yeni OSB daha kazandırılıyor. Amanos Tüneli ile İskenderun limanına uzaklığı 85 kilometreye düşecek Kilis’e Türkiye’nin birçok ilinin yanı sıra yurtdışından da yatırım için başvuru aldıklarını söyleyen Kilis Ticaret ve Sanayi Odası (KİTSO) Başkanı Hacı Mustafa Celkanlı, beş yılda tamamlanması hedeflenen Polateli OSB’de 13 milyon metrekarelik (200 civarı arsa) alan için 2 bin yatırımcının başvurduğunu belirtti.

“Kilis kabuğunu kırmaya başladı” diyen Hacı Mustafa Celkanlı, DÜNYA’ya yaptığı açıklamada, Kilis’te mevcut 1 ve 2. OSB’de yer kalmadığını söyledi. 2. OSB’de fabrika inşaatlarının son hızla devam ettiğini bildiren Celkanlı, önümüzdeki günlerde binlerce insanın bu bölgede istihdam edileceğini kaydetti.

“Polateli OSB’de arsa dağıtımına başlandı”



Yeni kurulan 3. OSB’de de çalışmaların sürdüğünü belirten Celkanlı, diğer yandan Kilis’e ait Polateli ilçesinde de OSB kurduklarını dile getirdi. Kurulum aşamasındaki tüm çalışmaların bittiğini anlatan Celkanlı, “İmar çalışmaları tamamlandı. Bakanlıktan bu yıl ödenek alacağız. Bu yıl içinde altyapısına da başlayacağız. Hedefimiz 13 milyon metrekarelik alanı 5 yılda tamamlamak. Tüm yasal gereklilikler de yerine getirildi. Şu anda arsa dağıtım aşamasına geldik” dedi.

Polateli OSB ile Amanos Tüneli projesini ikiz kardeşlere benzeten Celkanlı, yatırımcıların Polateli’ni tercih etmelerinde iki unsurun bulunduğunu, bunların da Kilis’in 6. teşvik bölgesinde olması ve Amanos Tüneli ile limana 85 kilometre ile ulaşım sağlanması olduğunu aktardı. Yatırımcının en büyük masraflarından birinin ulaşım olduğunu belirten Celkanlı, Amanos Tüneli projesinin ihalesi için Polateli OSB’nin beklenildiğini ifade ederek, şunları kaydetti: “Polateli'nde kepçeler çalışmaya başladıktan sonra tüm üyelerimizden imzalarını alarak Bakanlığa gidip bir an önce Amanos Tüneli’nin de ihaleye çıkmasını talep edeceğiz.”

“Diyarbakır’dan da Bursa’dan da başvuru var”



3. OSB ve Polateli için tüm sektörlerden başvuru aldıklarını dile getiren Hacı Mustafa Celkanlı, Polateli’de 200 civarı arsanın 100-200 ve 300 dönüm gibi büyük ölçekli yatırımcı için olduğunu belirtti. Celkanlı, şöyle konuştu: “Küçük yatırımcıları 5-10, 30 dönümlük arsaların bulunduğu 3. OSB'ye yönlendiriyoruz. Yaklaşık 2 bin tane yatırımcı başvuru yaptı. Bu da bizi heveslendiriyor. Her bölgeden başvuru var. Türk yatırımcı olup yurtdışında fabrikası olan da, Diyarbakır, Gaziantep illerinden de gelenler var. Limana uzak olan tüm üreticiler gözünü bu bölgeye dikmiş durumda. İkinci bir üretim tesisi kurmak isteyen de bu bölgeyi tercih ediyor. Bize Bursa’dan da başvuru var. Küçük yerlerin en büyük avantajlarından bir tanesi de ulaşılabilirlik. Bu şehirlerde yatırımcı omuzlarda gezdirilir.”

“Kilis kabuğunu kırmaya başladı”



Birkaç yıl öncesinde kadar savaşla anılan, çevresine bombaların düştüğü Kilis’in kendi kabuğunu kırmaya başladığını belirten Hacı Mustafa Celkanlı, sınır güvenliğinin sağlandığını ifade ederek, şunları söyledi: “Coğrafya kaderdir ama gelişmemişlik kader değildir. Bizim kaderimiz Kilis’se ‘biz çıkmaz sokaktayız, sınır ildeyiz’ falan deyip kadere küsüp oturmak da doğru değildir. KİTSO olarak her zaman daha fazla nasıl gelişip, büyüyebiliriz fikri içerisinde olduk. Bundan sonra da öyle olacağız.”