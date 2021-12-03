Suriyeli hayırsever iş insanı Gaziantep’te okul yaptıracak

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Gaziantep Valiliği koordinasyonunda başlatılan, “100.Yılda 100 Hayırsever” kampanyasına destek veren 122 hayırseverden biri Suriyeli. Arap Sanayici İş Adamları Derneği (ASSİAD) Başkanı Abdulgaffur Salih Asfour kampanyaya 10 derslikli okul yaptırarak destek verdi. Asfour tarafından, Şahinbey İlçesi Bülbülzade Mahallesine 10 derslikli Anaokulu yapımı için protokol imza töreni düzenlendi. Gaziantep Valisi Davut Gül, Asfour’a teşekkür ederek, “Bu kampanyada olmanız bizleri çok mutlu etti” dedi.

“Sosyal projelerimiz devam edecek”

ASSİAD Başkanı Asfour ise Gaziantep Valiliği’nin başlattığı anlamlı kampanyaya destek verdiklerini ve bundan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi. Yıllardır kentte yaşadıklarını ifade eden Asfour, “Türkiye ve Suriye olarak asırlara dayanan bir dostluğumuz, kardeşliğimiz var. 10 yılı aşkın süredir de çocuklarımız Gaziantep ve Türkiye’nin farklı illerinde eğitim görüyorlar. Biz de imkanlarımız çerçevesinde yaşadığımız şehir Gaziantep’e vefamızı bir okul yaptırarak göstermek istedik. Bu bizim için ilkti ve devamı da gelecek. Gaziantep’in dünyaya örnek misafirliğine karşı biz de vefamızı göstermeye devam edeceğiz” diye konuştu.