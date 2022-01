Suriyeli iş insanından Gaziantep’e 12 milyon dolarlık lojistik yatırımı

Talip ÖZTÜRK



GAZİANTEP - Suriye’de çıkan iç savaştan sonra Gaziantep’e yerleşen iş insanı Abdulgaffur Salih Asfour, kentte önemli yatırımlara imza atıyor. Lojistik, gıda gibi sektörde faaliyet gösteren ASAS Group Yönetim Kurulu Başkanı Salih Asfour, pandemi döneminde ihracatçıların en çok şikâyet ettiği konteyner krizini çözmek amacıyla bölgenin ilk ve tek konteyner şirketini Gaziantep’te açtı. Asfour, merkezi Belçika’da olan şirketinin Gaziantep şubesinde 2 gemi ve 500 konteyner ile bölge ihracatçısına hizmet veriyor.

“Lojistikteki deneyimlerini Gaziantep’e taşıdı”

Deniz taşımacılığının önemine dikkat çeken Abdulgaffur Salih Asfour, lojistik sektöründe edindiği tecrübe ile 10 yılı aşkın süredir kent ihracatçısının konteyner sorununa bir nebze de olsa çözüm bulduklarını kaydetti. ASAS Group olarak 5 farklı sektörde faaliyet gösterdiklerini anlatan Asfour, şu anda İskenderun Limanı’ndan 8 günde Sudan’a ulaştıklarını aktardı. 12 milyon dolarlık yatırımla açtıkları şirketin 15 günde 1 sefer düzenlediğini dile getiren Asfour, şunları kaydetti: “Lojistik faaliyet kollarımızdan bir tanesi. Uzun yıllara dayanan bir tecrübeye sahibiz. Pandemi döneminde konteyner ve lojistik krizinden ihracatçılar gibi şirket olarak biz de haliyle etkilendik. Yaklaşık 10 yıldır çeşitli yatırımları hayata geçirdiğimiz Gaziantep ve bölge illerinin bu krizi minimum düzeyde atlatmaları için Belçika merkezli ASAS Line konteyner şirketimizim bir şubesini de Gaziantep’te açtık.”

“İlave yatırımlarla file ve kapasite artacak”

ASAS Line’ın bölgenin ilk ve tek konteyner şirketi olduğunu ifade eden Abdulgaffur Salih Asfour, ASAS Line’nin Gaziantep ile birlikte 7 bölgede faaliyette bulunduğunu belirterek, şunları söyledi: “Belçika, İskenderun, İstanbul, Cidde ve Sudan’da 2 olmak üzere son olarak Gaziantep’te şube açtık. Şu an her biri 250’şer konteyner kapasiteli 2 gemi ile hizmet veriyoruz. 15 günde 1 Sudan’a sefer düzenliyoruz. Her ay toplamda 4 sefer düzenliyoruz. Gönderdiğimiz her konteyner boş geri gelmiyor. Oradan Türkiye’ye hammadde getiriyoruz. Ağırlık olarak pamuk, deri, susam getiriyoruz.”

Çeşitli sorunlarla karşılaştıklarını ancak pes etmeyeceklerini vurgulayan Asfour, kriz döneminde Türk ihracatçısının işini kolaylaştırarak, fayda sağladıklarını kaydetti. 2022 yılında ilave yatırımlarla kapasitelerini artıracaklarını belirten Asfour, yaklaşık 15 milyon dolarlık yeni yatırımla, ilave 2 gemi ve 500 konteynırla toplam filoyu 4 gemiye, konteyner sayısını da bine çıkaracaklarını dile getirdi. Yatırımlarının Gaziantep’in düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında gerçekleştirmiş olmanın gururunu da yaşadıklarını aktaran Asfour, “Bu şehri seviyoruz ve yatırımlarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.