Susurluk Şeker Fabrikası üretimde 5'inci fabrika oldu

BALIKESİR - DÜNYA’nın sorularını yanıtlayan Susurluk Şeker Fabrikası Müdürü Hakan Çelik, pandemi koşullarında 652 bin ton ürün işleyerek devlete ait 15 Türkiye Şeker Fabrikası arasında en fazla şeker üreten 5. fabrika olduklarını söyledi.

Bir dönem özelleştirme kapsamında olan, hatta 3-4 yıl kapalı kalan Susurluk Şeker Fabrikası’nın, 2018’den itibaren yapılan yatırım ve revizyonlarla, yeniden ülke ekonomisine kazandırıldığına işaret eden Çelik, bunun karşılığı olarak da fabrikanın geçen yıl, bir önceki yıla göre verimliliğini katlayarak artırdığını söyledi. 2018’de 10 milyon liraya yakın yatırım ile fabrikanın otomasyon ağının yenilendiğini belirten Çelik, 2021 yılında da yatırım çalışmalarının süreceğini açıkladı.

“Fabrika, bölgeye destek veriyor”



Susurluk Şeker Fabrikası’nın faaliyetini sürdürmesinin bölge için çok önemli olduğunun altını çizen Çelik, alternatif ürün olarak bölge çiftçisine destek verdiklerini, aynı zamanda üretim sırasında çıkan ve en ucuz yem olan küspe ile de bölge hayvancılığına büyük katkı sağladıklarına işaret etti. Çelik, “Bu nedenlerle Susurluk Şeker Fabrikası bölgede mutlaka devam etmeli” dedi.

Yalnızca Susurluk ve çevresindeki çiftçilerden aldıkları pancar ile toplam 83 bin 410 ton şeker üretildiğini ayrıca 29 bin 400 ton melas ve 173,600 ton da küspe elde edildiğini anlatan Çelik, Susurluk Şeker Fabrikası’nın yalnızca Susurluk ve yöresine değil, Türkiye ekonomisine de büyük katkıları olduğunu vurguladı. Çelik, “Son yıllarda başarı grafiğimiz önemli ölçüde yükseldi. Özellikle bu yıl, son 20 yılın en fazla üretimini yaparak, Türkiye’de beşinci büyük şeker fabrikası olmayı, pandemi döneminde özveriyle çalışarak başardık ve 818 milyon liralık katma değer elde edildi” diye konuştu.