Susuz serada ‘mikro dal’ tekniği ile yüzde 100 verim alıyor

Eray ŞEN



HATAY - Hatay’ın Samandağ ilçesinde fidancılık sektöründe faaliyet gösteren Atıf Çapar, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirdiği sera tekniği ile fide üretiminde çeşitli zararlılara bağlı kayıpları en aza indirerek, yüzde 95-100 oranında verim elde etti. Türkiye’nin fidan merkezlerinden Samandağ’ın Fidanlı bölgesinde 1970’li yıllardan bu yana faaliyet gösteren Çapar ailesinin ikinci kuşak temsilcisi Atıf Çapar, verimliliği artırma adına yeni üretim teknikleri geliştirdiklerini söyledi. Çapar, “Seralarımızda fide üretimi için ‘mikro dal’ yöntemi kullanıyoruz. Geleneksel yöntemlere göre daha ince dallar ile yapılan bu uygulama, su kullanımını gerektirmeyen özel sera koşullarında yüksek verim almamızı sağlıyor” dedi.

Mantar hastalığını engelliyor

Türkiye’de meyvecilikte kullanılan ‘anaç’ türleri üzerinde aldıkları sonuçlar hakkında bilgi veren Çapar, “Nektarin, şeftali, badem gibi meyvelerin anacı olan ‘garnem’de uyguladığımız teknik ile yüzde 95 randıman alıyoruz. Bu türlerin en büyük sorunu olan mantar nedeniyle Türkiye’de fide üretiminde yüzde 50’nin üzerinde verim alan yok, hatta bu sene yüzde 20-30’larda kaldı. Çünkü bu ağaçlarda mantar hastalığı sık görülüyor ve maalesef fidan kurtarılamıyor. Bizim sistemde sulama olmadığından mantar hastalığı da oluşmuyor” dedi. Atıf Çapar, erik ve kayısı ağaçlarının anacı olan ‘myrobolan’da yüzde 100, İspanyol bodur zeytin türü ‘arbekino’da ise yüzde 95’e ulaşan verim aldıklarını kaydetti.

Çapar, “Türkiye’de ilk olan bu yöntemde; serada su yerine sislendirme kullanıyoruz. Ayrıca taban ısıtmalı bir sistem uyguluyoruz. Konusunda uzman danışmanlar ile yaptığımız uygulamanın sonuçları fidan üretimindeki verimlilik sorununu tamamen çözdü” diye konuştu. Atıf Çapar, ilk uygulamayı 2 bin metrekarelik bir serada başlattıklarını, bu yıl 1 milyon adet fide üretimi gerçekleştirdiklerini, hazırlıkları devam eden 2 milyon fide kapasiteli ikinci seranın devreye girmesiyle, yılda 3 milyon adet üretim yapacaklarını sözlerine ekledi.

Fidanlı, fidancılığın merkezi oldu

Yaklaşık 50 yıl önce Samandağ’ın Fidanlı mahallesinde başlayan fidan üretimi, zamanla Yaylıca, Uzunbağ, Huzurlu, Çubukçu, Küçük Karaçay, Değirmenbaşı, Büyük Karaçay, Mızraklı ve Tomruksuyu mahallelerini de içine alacak şekilde yaygınlaştı. Fidan üretimi yapan 40’ın üzerinde şirketin faaliyet gösterdiği bölgede yılda yaklaşık 18 milyon fidan üretiliyor.