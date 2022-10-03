Süt banyosundan meydan kavgasına

Burcu SUNA



KONYA - Alınan bilgiye göre; Konya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği’ne (DSYB) ait bir süt toplama aracının önü, Meram ilçesinde kesildi. Süt toplaması engellenen sürücü darp edildi.

Sürücünün ihbarıyla olay polise intikal etti, Yaylapınar Süt Kooperatifinden oldukları iddia edilen gruptakiler hakkında şikayetçi olundu. Sürücünün şikayetçi olduğu kişilerin, kooperatif yöneticisi Ramazan Topak, İbrahim Topak ve Hüseyin Topak olduğu belirtildi. Topak ismi, daha önce Türkiye’nin konuştuğu süt banyosu olayında da geçmişti.

Konya'nın Meram ilçesinde kazanda süt banyosu yapılan görüntülerin kaydedildiği süt toplama merkezinin Ramazan Topak’a ait olduğu belirlenmişti. Yaşananları haber alan Konya DSYB Başkanı Edip Yıldız ile Kasım Üstün’ün de aralarında bulunduğu yönetim kurulu üyeleri hemen olay yerine geldi. Süt Kamyonuna binen Yıldız ve Üstün, tek tek sütleri topladı. Sonrasında kameralar karşısına geçen Başkan Edip Yıldız, yaşananlara sert tepki gösterdi.

Başkan Yıldız, “Artık sağdığı inekten üreticinin menfaat sağlaması gerekiyor. Yıllardır biz bunun mücadelesini veriyoruz. Sanayicinin emrindeki bir yapıdan üreticiye fayda gelmez. Bunu bütün üretici artık bilmek zorunda. Burası bir hukuk devleti. Şunu üreticimiz çok iyi bilsin. Üreticimizin haklarını ve hukukunu gerek masada gerek sahada bu şekliyle her zaman savunduk, savunmaya da devam edeceğiz.” dedi.

Üretici adına büyük bir mücadele verdiklerini ifade eden Başkan Yıldız, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Biz sadece ve sadece üretimden geçinen insanlarız. Binlerce üreticinin de sorumluluğunu sırtında taşıyan bir ekibiz. Ben bu grubun başkanı olduğum sürece Allah’ın izniyle üreticimizin de desteğiyle nerede ve ne zaman üreticinin korunması gerekiyorsa savrulması gerekiyorsa savunduk ve savunmaya devam edeceğiz.

Artık geldiğimiz noktada şunun herkes bilincinde olsun. Üretim bitiyor diyoruz. Konya gibi süt üretiminde birinci olan bir ilden bahsediyoruz. 2000 üreticimiz bir yıl içinde üretimden çıkmış. Resmi rakamlarla %37 Konya’da üretilen süt azalmış. İnekler kesmeye gidiyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Yarın insanlar bizim anlatmaya çalıştığımızı şu şekliyle mi görmek istiyorlar? Bugün 9 liraydı bu üreticiye reva görmeyen çok görenler yarın 10 TL’ye bu sütü bulamayacaklar. Bunu anlatmaya çalışıyoruz.

Bir üreticinin batışı, ülke ekonomisine zarar veriyor, 85 milyon tüketiciye zarar veriyor. Bunu dilimiz döndüğünce anlattık, anlatmaya devam ediyoruz. Artık geldiğimiz noktada ciddi bir kamuoyu oluştu. Bizi yönetenlerin bu sahada gerçeği görmesini, üreticinin yüzünü güldürecek Ulusal Süt Konseyi’nin bir an önce toplanıp saha üretimine ve üretim maliyetlerine uygun bir fiyat açıklamasını istiyoruz. Biz firma görüşmelerimize bir taraftan devam ediyoruz. Açıklayacağımız rakam da kesinlikle ve kesinlikle üreticimizin yüzünü güldürecek bir rakam olacaktır.

Bugünkü yaşanan olaylarla ilgili tekrar şunu söylüyoruz. Burası bir hukuk devleti. Biz üreticimizin hakkını bugün olduğu gibi hem sahada hem masada hem de hukuken her ortamda savunduk, savunmaya devam edeceğiz.

Bu olayı duyup destek olmak üzere gelen bütün Aybahçe üreticilerimize teşekkür ediyorum. Allah’ın izni ve onların destekleriyle üreticinin yüzünü güldürmek de bizim boynumuzun borcudur. Bundan geri adım atmayacağız.” Başkan Edip Yıldız’ın açıklamaları üreticilerden büyük destek görürken, birçok üreticinin söz konusu kooperatife tepki göstermek amacıyla sütü Konya DSYB’ye verdiği bildirildi.