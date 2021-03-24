Süt ürünleri ihracatında zirvenin yeni sahibi Çin oldu

İZMİR - 2021’in ilk iki ayında 41.2 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, bunun 9.3 milyon dolarlık kısmını Çin’e yaptı. Çin, bu rakamla Türkiye’nin en çok süt ürünü ihraç ettiği ülke oldu. Türkiye’nin süt ürünleri ihracatı 2020 yılında 301 milyon dolar olurken, Irak, 61 milyon dolarlık tutarla zirvede yer almıştı.



Ticaret Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmalar neticesinde, Çin'e süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engelin geçen yıl mayıs ayında kalkmasının ardından, Türk süt ürünleri ihracatçıları pazara hızlı giriş yaptı. Ege İhracatçı Birlikleri verilerine göre Türkiye’nin, 2020 yılının Mayıs-Aralık döneminde Çin'e süt ürünleri ve mamulleri ihracatı 14,6 milyon dolara ulaştı. Bu ülkede kalıcı olmak isteyen ihracatçılar tanıtım faaliyetleri ve karşılıklı iş birlikleriyle pazar payını artırdı. 2021 yılının Ocak-Şubat döneminde Çin'e yapılan ihracat ise 9,3 milyon dolar olarak kayıtlara geçti. Çin'e ihracatta peynir altı suyu 8,3 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.



Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Bedri Girit, süt ürünleri sektöründe 54 firmanın Çin'e ihracat izni aldığını ve ihracatın hızlı bir şekilde başladığını söyledi. Çin'in dünyanın en büyük tüketicilerden biri olduğuna dikkat çeken Girit, "İlk başlarda süt tozu ile başlamıştık. Sanayi kısmına gönderiyorduk. Şu an peynir altı suyu ihracatımızda ilk sırada. Ancak sevindirici olan Türk firmalarının başarılarıyla artık raflarda da yer alıyoruz. Son tüketiciye kadar ulaştırabiliyoruz." dedi. Egeli firmaların pazarda çok başarılı olduğunu, bölgedeki bir firmanın Çin'e mozarella peyniri ihraç ettiğini dile getiren Girit, firmaların katma değeri yüksek ürünlerle pazardan daha fazla pay almasını istediklerini söyledi.