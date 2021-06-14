Swot analiziyle, Denizli iş dünyasının güçlü ve zayıf yönleri belirlenecek

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Denizli Sanayici ve İş İnsanları Derneği (DESİAD), swot analizi yaparak Denizli’nin güçlü ve zayıf yönlerini belirleyecek. DESİAD Başkanı İbrahim Şenel, “Bu çalışma bir envanter çalışması değil sektör bazlı fırsatlar ve gelecek projeksiyonu çizme projesi olacak” dedi.

Denizli’nin dünya ile entegre olmuş bir sanayi ve ticaret şehri olduğunu, Türkiye’nin en fazla ihracat gerçekleştiren dokuzuncu şehri olduğunu söyleyen İbrahim Şenel, pandeminin bir çok alanda olduğu gibi iş hayatında da bir çok dönüşümü beraberinde getirdiğini belirtti. Şenel, “Bu dönüşüm sürecine şehirler de zaman kaybetmeden adapte olabilmeli. Denizli, üretmeyi bilen bir şehir olarak pandemiyle birlikte hızlı karar alma yeteneğini de kullanarak diğer illere göre süreci daha başarılı götürüyor. Denizli’nin ihracatının yüzde 95’ini gerçekleştiren üye profiline sahip bir sivil toplum örgütü olarak, dönüşüm sürecine katkı sağlamak için swot analizi ile şehrin röntgenini çekeceğiz” diye konuştu.

“Turizm ve tarım algımızı Biraz daha güçlendirmeliyiz”

Denizli’nin turizm ve tarım aksında algısını biraz daha güçlendirmesi gerektiğine dikkat çeken Şenel, çalışmayla ilgili şunları söyledi: “200 üyemiz ve müthiş bir sektör çeşitliliğimiz var. Kentimizin mermeri, tekstili, kablosu, gıdası, atık suyu arıtması ve tarım üretimi var. Bu çalışmayla ilçe ilçe, odak odak Denizli’ye bakarak, güçlü ve zayıf yönlerini, avantajlarını ve handikaplarını belirleyerek yol haritasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Sektörlerin sorunlarını, çözüm önerilerini dinleyerek bir dosya haline getireceğiz.”

Çalışmanın hazırlıklarına başladıklarını, ilçelerde yapılanmaya gittiklerini, tamamlandıktan sonra analizi kentin karar vericilerine, yerel yönetimlere, ilgili bakanlıklara, yatırım yapmak isteyenlere sunacaklarını ifade eden Şenel, daha sonra takipçisi olacaklarını belirtti.