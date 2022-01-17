Taban Gıda, filosuna 3’üncü gemiyi ekledi

Müberra TAŞÇI



SAMSUN - Asya, Afrika, Avrupa ve Amerika pazarlarında 20’ye yakın ülkeye transit ticaret gerçekleştiren, buğday tedarikçisi Taban Gıda, 2021’deki yatırımlarıyla yılı yüzde 50’nin üzerinde büyüme ile kapattı. Hızlı yükselişini bu yıl da sürdürmek isteyen Taban Gıda, filosuna 3’üncü gemisini ekledi. Çatı şirketi Vivalon AG’nin toplam 11 milyon dolarlık yatırımıyla 350 DWT’lik 3’üncü kuru yük gemisinin şubat ayında demir alacağı bilgisini veren Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, bu yıl yeni gemi alımları, silo ve üretim yatırımlarını hayata geçirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gerçekleştirdikleri yatırımın Samsun’da olmasının sebebini de açıklayan Hacıhaliloğlu, “Uzun süreli kiralama gerçekleştirdiğimiz Samsun Limanı’nda, toplam buğday ithalatı kapasitesinin yüzde 15’ini tek başımıza kullandığımız silo yatırımı için kolları sıvadık. Samsun ve limanları bizim için çok iyi bir destinasyon. Samsun’un limanları ve konumu nedeniyle ilerleyen zamanlarda buraya daha fazla yatırım yapmayı planlıyoruz” dedi.

“Ticaret hacmini 1 milyon tona çıkarmayı hedefliyor”

Hacıhaliloğlu, ticaret hacminde 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 5 ile 10 üzerinde bir artış yakaladıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı: “Türkiye, buğday pazarında 2022 sonunda tonaj bazında yüzde 10 büyüme ve yem hammaddeleri pazarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında pay sahibi olmak için yol haritamızı çizdik. 2021 yılı sonu itibariyle 350 bin ton olan global ticaret hacmimizi 1 milyon ton üzerine çıkarmayı planlıyoruz. Yeni ve gelişmekte olan pazarlara yöneliyoruz. Batı Afrika pazarında oldukça güçlü bir konuma geldik. Bu yıl Avrupa pazarında büyümeyi ve Asya pazarında daha güçlü yer edinmeyi hedefliyoruz.”

“Ülkeler stok kapasitesini artırmaya çalışıyor”

Son 10 yılda çoğu ülkenin stoklama kapasitesini artırmaya çalıştığını ifade eden Hacıhaliloğlu, “Pandemi döneminde bu eğilimin daha da arttığı yönünde görüşler var. Karşımızda duran en büyük sorun iklim değişikliği. Hava sıcaklığının artması nedeniyle çok ciddi verim değişiklikleri söz konusu. Bu durum ekim alanlarının farklılaşmasına ve belki tüketim alışkanlıklarının değişmesine kadar birçok sonuç doğuracak. Ülkelerin stok tutma çabasında bu durumun daha etkili olduğunu düşünüyorum. Rusya 10 yıl öncesinde 36 milyon ton buğday üretimi yaparken bugün 75 milyon tonun üzerinde buğday üretimi yapıyor. Bunlar için gerekli altyapı her geçen gün iyileştiriliyor. Bir örnekle açıklamak gerekirse dünyanın en büyük buğday ihracatçısı Rusya ile en büyük buğday ithalatçılarından olan Mısır, ortak bir proje ile Mısır’da çok yüksek depolama kapasitesine ulaşabilmek adına yeni bir anlaşma sürecinde” şeklinde konuştu.

Rusya’da un fabrikası kurmayı planlıyor

2022’de önemli maliyet kalemlerinden biri olan deniz taşımacılığı maliyetlerini kontrol altına alıp bunu avantaja çevirebilmek için gemi yatırımlarına devam etmeyi planladıklarını kaydeden Hacıhaliloğlu, “Uzun dönem kiralama yöntemiyle çözmeye çalıştığımız depolama kapasitemizi kendimize ait yatırımlarla artırmayı hedefliyoruz. Özellikle Rusya’daki bölgesel avantajları kullanmak ve üretimi de kasımızı da geliştirmek açısından Rusya içerisinde un fabrikası yatırımı planlıyoruz. Dünyada yaşanan tarımsal emtia fiyatlarındaki dalgalanma, iç piyasadaki kur dalgalanmaları 2021 yılında kendimizi korumaya almamıza neden oldu. Açıkça söylemek gerekirse cirodaki yükselişte, yine dünya emtia fiyatlarının yukarı çıkması ve Türkiye’deki kur hareketliliğinin payı büyük” diye konuştu.