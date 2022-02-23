TAFED yerli üretimi destekleyecek projeler üretiyor  

KOCAELİ - Türk yemeklerinin her yerde Türkçe isimlerle anılması gerektiğini savunduklarını söyleyen Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) Başkanı Zeki Açıköz, “TAFED olarak kurulduğumuz günden bu yana yerli tohumculuğun desteklenmesi, yerel kalkınmaya önem verilmesi, coğrafi işaretli ürünlerin benimsenmesinden hiçbir zaman vazgeçmedik. Gelecek gücün yerli tohum, toprak ve su olduğunu çok iyi biliyoruz. Yerli üretimin desteklenmesi ve ithalatın azaltılması için uzun yıllardır projeler ürettik. Bu bağlamda, “869 Yerliyse Yeriz”, “Yaşasın Anadolu”, “Coğrafi İşaretli Ürün Kullanımı” gibi önemli projelere hayat verdik ve vermeye de devam edeceğiz. TAFED olarak üstümüze düşenin farkındayız, yapılacak her etkinliğimizde, elimizden geldiği kadar farkındalık yaratmaya ve sürdürülebilir olmaya, topraktan soframıza kadar devam eden beslenme yolculuğunda sağlıklı adımlar atmaya devam edeceğiz” dedi.

TAFED, GİFT ve Healthy Life Gastronomi Platformu işbirliği



TAFED olarak, 25-26 Mart 2022 tarihlerinde İstanbul’da MKM gerçekleştirecekleri etkinlikten bahseden Açıköz, “Türkiye Aşçılar Federasyonu (TAFED) olarak, Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Derneği (GİFT) ve Healthy Life Gastronomi Platformu işbirliği ile ülkemizin büyük potansiyel barındırdığı gastronomi sektörünün daha besleyici, daha sağlıklı ve daha çevreci olması için ürünlerin hazırlık aşamasından sunumuna kadar tüm sürecin inovatif bir yaklaşım ile ele alınması gerektiğine inanarak, hep birlikte toplumsal farkındalığı artırmaya çalışacağız. Etkinliğin ilk bölümünde sorunu etraflıca ele alan konuşma ve sunumların yapılacağı paneller düzenlenecektir. İkinci bölümde ise Özet ile, Toplum sağlığının korunması ve beslenmenin geliştirilmesi için; “Gastronomi sektörü 2030 Yılına kadar nasıl bir dönüşüm geçirmeli?” “Bütüncül bir bakış açısıyla HORECA sektörü ne gibi yeni uygulamalar ile dönüşecek?” “Gelecek 10 yılda şefleri neler bekliyor?’u konuşacağız” açıklamasını yaptı.