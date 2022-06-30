“Tahribatı en kısa sürede bitireceğiz”

Müberra TAŞÇI



KASTAMONU - Kastamonu’da şiddetli yağış sonrası Ilgaz mevkiinde incelemelerde bulunan Kastamonu Belediye Başkanı Rahmi Galip Vidinlioğlu, hasar tespiti yaparak bölgenin son durumu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birlikte dile getiren Vidinlioğlu, “Konuyla ilgili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum ile de bir görüşme gerçekleştirdim. Kendileri Bakanlık olarak gereken neyse yapacaklarını, hızlı bir şekilde de hasar tespit çalışmalarının başlamasını ifade etti. Tahribatla ilgili olarak hem Bakanlık düzeyinde hem de Belediye olarak çalışıyoruz. Gerekli talimatları Bakanımız İller Bankası Genel Müdürümüze de iletti. Halkımıza tekrar bilgilendirme yapacağız” diye konuştu.

Ilgaz isale hattı kullanılamaz hale geldi

Şiddetli yağmur sonrası meydana gelen tahribatın çok yüksek boyutlarda olduğunu ve Ilgaz isale hattının kullanılamaz hale geldiğini ifade eden Başkan Vidinlioğlu, sözlerine şunları ekledi: “Ilgaz Gürleyik isale hattımız şu anda tamamıyla kullanılamaz vaziyette, onun için de şehrimizin büyük bir bölümüne su veremiyoruz. Sorunu en kısa sürede de çözme gayreti içerisindeyiz. Yoğun yağıştan dolayı şehrimizde birkaç ilçe haricinde birçok noktada çok büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Set alabalık tesislerine giden köprü artık kullanılamaz halde bulunuyor. Buranın 4-5 km arka tarafında da ne menfez ne de köprü hiçbir şey kalmamış. Çok ciddi bir tahribat söz konusu. Tahribatı en kısa sürede bitirmek istiyoruz. Sel bölgesinde yol görünmüyor. Yeniden yollar yapılacak ve en kısa sürede biz de yapacağımız çalışmalarla bu sorunun üstesinden geleceğiz.”